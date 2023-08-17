التنمية المعرفية والثقافة المنظمة

يحلو لبعض الباحثين في الثقافة تقسيم الفعل الثقافي إلى جملة من العناصر التي تؤدي في التحليل الأخير إلى نمط ثقافي منتظم، وإلى تكاتف مختلف المؤسسات المعنية بالثقافة في بناء تنمية معرفية تقوم عليها عناصر وفاعليات مستمرة من أجل تحقيق استراتيجية ثقافية محددة تنعكس على مختلف الشرائح الاجتماعية وتعمل على تطويرها معرفيا وفكريا وإبداعيا.

هذه هي الرؤية المبدئية المبسطة التي تحدد مبادئ العمل الثقافي، وتحدد الأبعاد التي ينطلق منها، والأهداف المرتجاة التي يصل إليها .

إن كلامي هنا كلام محدد ، يشير مبدئيا إلى : الثقافة، والمعرفة، والتنظيم، ذلك لأنه من دون تنظيم للفعاليات الثقافية وتأطيرها وفق أهداف استراتيجية متوسطة المدى وطويلة المدى فإنها لن تؤتي أكلها، ولن تؤثر تأثيرا كبيرا في حركة المجتمع وطموحاته في تلقي ثقافة أصيلة لها دورها في بناء الفكر والعلم والإبداع.

إن العمل الثقافي لا يقوم في إطاره الفعال المتميز على عناصر العمل غير العارفة بالثقافة وأنماطها، ذلك لأن العمل الإداري الثقافي لابد له من مثقفين حقيقيين عارفين بخصائص الثقافة وعناصرها.

وكما يشير تايلور فإن الثقافة تتضمن الفنون والآداب والأزياء والغناء والموسيقى والمسرح والتقاليد والفولكلور، وغيرها من العناصر الثقافية، وهذه تتطلب وجود مثقفين حقيقيين يديرون هذا النشاط المعرفي، أو ما يطلق عليه منذ سنوات:" القوة الناعمة" وهذه القوة لابد لها أيضا من قوة فكرية تتمثلها وتحقق تطلعات المبدعين في مختلف المجالات.

إن الثقافة الأكاديمية، تكملها الثقافة المعيارية والبراجماتية والعملية، كل هذه الوجهات تكمل بعضها بعضا، والثقافة ليست عملا نخبويا يتوجه للنخب فقط، ولكنه يرتبط بحركة المجتمع، ويرتبط بالوطن ماضيه وحاضره ومستقبله.

إن بلادنا تمتلك تراثا عريقا، أو بتعبير آخر، هي نتاج عصور وقرون مديدة من الثقافات العريقة التي تعود إلى أكثر من 20 قرنا قبل الميلاد، وهي مرحلة عريقة وأصيلة حافلة بأنماط ثقافية متنوعة، وحجم الآثار ببلادنا والنقوش، وجماليات المكان ، ثم ما يجسده الإبداع الشعري الذي يمثل أرقى فنون اللغة العربية، وهو (ديوان العرب) وفن العربية الأول الذي سجل تاريخنا ومآثرنا ، كذلك ما تضمه المملكة من تحولات ثقافية عبر العصور، واحتضانها لقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أول بيت وضع للناس، واحتضانها للحرمين الشريفين.

فضلا على عمق تاريخي هائل، كل ذلك يحتاج إلى قيادات ثقافية عارفة وحصيفة، وخبيرة بتحولات العصور الثقافية، وقارئة لمستقبل الثقافة، ومن هنا فإن الثقافة المنظمة ضرورية لاحتضان هذا الإرث الكبير من جهة، وقراءة الواقع الثقافي ومستقبله من جهة ثانية، من أجل وضع استراتيجية ثقافية منظمة، لا تتدخل فيها ثقافات فرعية صغيرة، أو فعاليات لا ترقى لأن تمثل الوجه الثقافي لمؤسسة ثقافية كبرى.

إن الفعاليات الصغيرة لا تثمر ولا تؤثر في شرائح المجتمع، ولا تعطي دليلا كبيرا على أن ثمة ثقافة كبرى تقدم للمتابعين وللجمهور، وهو الأمر الذي يعطل الأبعاد الثقافية الفعالة، وقد يحد من تأثيرها.

إن الثقافة المنظمة تعطي قدرا كبيرا من تأصيل الوعي المعرفي، وتجعل له مهابة وحضورا وتأثيرا ليس بشكل عابر، ولكن بشكل مؤثر سواء في الأجيال الحاضرة أم في الأجيال المستقبلية.

من هنا أدعو إلى وجود مبادئ كبرى، يخطط لها مثقفون معتزون بثقافتنا وتراثنا وعارفون بالأبعاد الثقافية الوطنية وكيفية تعزيزها عبر فعاليات منتظمة تؤصل وترسخ وتعطي نتاجاتها القيمة المبتكرة المتجددة.



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