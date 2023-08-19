علماء المستقبل

المملكة اليوم تعمل بصمت ودون ضوضاء وتتقدم على كل الدول العربية في عدد الجوائز العلمية في المحافل الدولية، وكذلك في عدد براءات الاختراع بفضل التعاون الوثيق بين موهبة ووزارة التعليم والجامعات والشركات الكبيرة مثل: أرامكو، وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس الرؤية، ورئيس برنامج تنمية القدرات البشرية..

تركز الدول المتقدمة في سباقها لامتلاك القوة على الإنسان المتعلم والمبدع، فهو أهم عناصر قوتها وتفوقها، وهو أهم عناصر الاستدامة للاقتصاد القوي، فالعقول المبدعة لا حدود لنجاحاتها، وعلى سبيل المثال تتسابق الشركات في الصين وكوريا الجنوبية على استقطاب أفضل الطلبة المتخرجين حديثاً من الجامعات، ومنها شركتا هواوي الصينية، وسامسونغ الكورية، حيث يمثل العلماء والباحثون نحو 40 % من القوة البشرية لتلك الشركات.

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في الأسبوع الماضي تلقيت دعوة كريمة من مسؤول بجامعة الملك سعود لإعطاء محاضرة لطلبة مؤسسة موهبة للطلبة الموهوبين الذين توافدوا إلى الجامعة من مناطق مختلفة في المملكة وخارجها، بعضهم سكن داخل الجامعة، وبعضهم لدى أقارب لهم في الرياض.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وما ينتج عنه من ملكية فكرية، إضافة إلى مهارة استخدام المعامل وسلامة المختبرات، وإجراء التجارب وتحليل البيانات، واستخلاص النتائج وكتابة التقارير العلمية، كل ذلك بإشراف أساتذة مختصين ضحوا بإجازاتهم الصيفية من أجل هذه الرسالة السامية، وقبل المحاضرة أخذني الدكتور القائم على هذا البرنامج أحمد بن عبدالكريم الصالح إلى المعامل لمشاهدة الطلبة وهم يجرون البحوث على الطاقة المتجددة، وتنقية المياه، وتحويل النفايات إلى مواد مجدية اقتصادياً، والمستشعرات البيئية.

والجميل أن الطلبة من مرحلة الثالث متوسط وأولى وثاني ثانوي، وهو ما يعني مساعدتهم في تحديد المسار العلمي لكل منهم في مرحلة مبكرة، واختيار التخصص المناسب في الجامعة، فالكثير من الطلبة يذهبون إلى تخصصات لا تناسبهم، وقد لا يجيدونها، يلتحقون بها لسمعتها، أو لجهل بالرغبة الحقيقية، أو لأنها الوحيدة المتوفرة. أما هؤلاء الذين انتظموا في برنامج موهبة الإثرائي البحثي في علوم المواد وتقنية النانو، فقد أتيحت لهم الفرصة ليمارسوا ويختبروا شغفهم العلمي مع الأساتذة وداخل المعامل والمختبرات،

ومن خلال هذه الزيارة وما حصلت عليه من ملاحظات أسوق المقترحات الآتية:

أولاً، تهدف مؤسسة موهبة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، محلياً وإقليمياً وعالمياً. ذلك أن رؤيتها تركز على أن الموهبة والإبداع هما الرافد الأساس لازدهار البشرية، ونظراً لما لاحظته من حماس لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء، فعليه أقترح أن يتوسع هذا النشاط في العام المقبل ليشمل كل الجامعات في المملكة، والتعاون مع الجامعات المتميزة في الدول المتقدمة. كما يمكن إشراك المدارس الثانوية في وزارة التعليم، والمدارس الأهلية والعالمية لوضع برامج صيفية فيها إثراء واكتشاف للمواهب وحفظ الوقت بما يعود على الطلبة بالنفع، وتهيئتهم للمرحلة الجامعية.

ثانياً، برامج موهبة ليست سوى بداية خطوات أولية لطريق طويل نحصل في نهايته على النتائج المرجوة. في المرحلة الجامعية والدراسات العليا يتعلم الطالب أسس البحث العلمي، لكن النتائج تأتي بعد الحصول على الشهادات المطلوبة والعمل في مراكز أبحاث تتوافر بها كل الإمكانات البشرية والمادية، والتفرغ لمواصلة البحث والتطوير والابتكار، والمعضلة الكبيرة أمام نجاح الأبحاث هي إشغال الباحث في أمور إدارية يمكن أن يؤديها أي شخص مختص في الإدارة، كما أن المناصب الإدارية قد تكون مغرية في مسمياتها وعائدها المادي، مما يصرف الباحث عن مهمته التي أمضى السنوات الطوال في تعلمها.

ثالثاً، الشركات الكبيرة في المملكة يجب أن يكون لديها مراكز أبحاث وقادرة على التطوير والابتكار لمنتجاتها، خصوصاً في المجالات التي تحتاجها المملكة أكثر من غيرها، كالطاقة بأنواعها والبتروكيميائيات، وتحلية المياه المالحة، ومكافحة التصحر، والاتصالات والذكاء الاصطناعي. ومن هنا تستقطب هذه الشركات بعض هؤلاء الموهوبين وتهيئ لهم الفرص للعمل مع علماء من خارج المملكة، وخصوصاً من أوروبا وأميركا، مع الحرص على استقطاب من لديه الرغبة في العيش مع أسرته في المملكة من العلماء المسلمين الموجودين بكثرة في جامعات الغرب وشركاته الكبيرة.

المملكة اليوم تعمل بصمت ودون ضوضاء وتتقدم على كل الدول العربية في عدد الجوائز العلمية في المحافل الدولية، وكذلك في عدد براءات الاختراع بفضل التعاون الوثيق بين موهبة ووزارة التعليم والجامعات والشركات الكبيرة مثل: أرامكو، وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس الرؤية، ورئيس برنامج تنمية القدرات البشرية.

نقلاً عن "الرياض"