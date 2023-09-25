هاني نقشبندي.. خاتمة المشهد

اكتمل المشهد يا هاني بالصوت والصورة وكنت دورته الأخيرة وخاتمته.

آه أيها الصديق الفخم، ذهبت إلى الموت، تحمل تاريخاً وطيبة وعبقاً وتصالحاً مع النفس ومع الآخرين، إن كان فارس السلمان منحني فرصة البداية في بلاط صاحبة الجلالة، فأنت من منحنى الثقة والانطلاقة وتنوع المجالات، كانت كلماتك تمضي رقراقة، وحديثك يسري ممتعاً، ومشهدك يلتقط ابداعاً.

بعد سنوات الانقطاع، اتصل العزيز هاني يخبرني عن المشهد، وهي قناة تلفزيونية ومنصة رقمية تفاعلية، كان فرحاً بانطلاقتها وفرحت لفرحه، وسرّني أنه عاد إلى مستقره وشغفه الإعلامي، بعد أيام وجدته ينشيء "قروب " من 4 أشخاص فقط وكانوا أعز أصدقائه، ومن شاركوه رحلة الكفاح الإعلامي، وما ادهشني أنني كنت من ضمن هؤلاء، وكم كان المشهد في غاية الاتقان، وكم كان هاني مبدعاً في سرد حلقات "هنواتي"، ما يميز هاني التواضع المهني والاستقصاء الصحافي والمثابرة المجدية، كم فجعت لموته، وتحسرت لوفاته، ولكنها سنة الحياة، وطريق كلنا سالكوه، رحل هاني نقشبدي وترك الأثر الطيب، ونسأل الله باسمه الأعظم أن يغفر له ويرزقه دارا خير من داره.

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