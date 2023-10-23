قصة برنامج خادم الحرمين للابتعاث

أجمل القصص الوطنية التي نحب أن نخبرها للعالم هي قصة "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث" وهي القصة التي تتجسد فيها قمة العطاء التي يقدمها هذا الوطن العظيم لأبنائه لبناء مستقبلهم الواعد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث التوجيهات من أجل إعطاء الفرصة لكافة شرائح المجتمع السعودي للاستفادة من البرنامج عبر مساراته لإكمال تعليمهم في أفضل المؤسسات التعليمية حول العالم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث حملة وطنية تحت شعار"أنت_خيارنا"؛ للتعريف بمسارات البرنامج واشتراطاته وآليات القبول وآفاقه المستقبلية، وذلك بغرض مواصلة استقطاب الطلبة المتفوقين والموهوبين من جميع مناطق المملكة لإكمال تعليمهم في أفضل الجامعات حول العالم بحسب التصنيفات الدولية، وكان البرنامج قد انطلق في شهر مارس 2022م بتوجيهات جديدة وفق استراتيجية طموحة دشنها الأمير محمد بن سلمان لابتعاث 70 ألف طالب وطالبة إلى 17 دولة.

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تتلخص أهداف الحملة في التعريف بمستهدفات ومسارات البرنامج وآليات التقديم، استقطاب الموهوبين والمتفوقين للالتحاق بالبرنامج، الوصول برسالة البرنامج إلى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته المحلية، بناء شراكات ممتدة مع المؤسسات ذات العلاقة لدعم رحلة الابتعاث.

يعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من أقوى البرامج التعليمية التي تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المجالات ذات الأولوية، وإعادة التأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية مختلفة.

إن القطاعات الواعدة في المملكة للمشاريع النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 تحتاج إلى كوادر وطنية موهوبة حسب المجالات المطلوبة لسد حاجة سوق العمل، وهذا وفق الاستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تسهم في تعزيز التنافسية بين المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة.

يشتمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على أربعة مسارات وهي: مسار الرواد لابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في 8 دول للدرجات العلمية وهي البكالوريوس والماجستير، ومسار البحث والتطوير ويستهدف الابتعاث إلى 200 مؤسسة تعليمية، 483 جامعة لجميع التخصصات في 16 دولة لدرجة البكالوريوس في 114 تخصصاً، مسار إمداد ويستهدف الابتعاث لـ 200 جامعة ومعهد في 16 دولة في مجالات محددة ذات احتياج عالٍ في سوق العمل لدرجتي البكالوريوس والماجستير بما يوازي 186 تخصصاً، ومســـــــار واعد يستهدف إعادة التأهيل وتعزيز القدرات في القطاعــــات والمجالات الواعدة.

مبتعثون ومنافسون عالمياً يساهمون في التنمية الاقتصادية لوطنهم هذه هي رؤية استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وهي رؤيتنا جميعاً من أجل أن تتحقق كل أهداف البرنامج الذي معه نشعر بكل الفخر لقصة تحكى للعالم.

نقلاً عن "الرياض"