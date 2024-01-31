الصفقة الرابحة

مشروع تجاري مالي صحي يؤثر على صحة الإنسان سلباً أو إيجاباً نتجاهله بشكل غريب.

فكما يتطلب عليك دفع بعض المبالغ والمصاريف المالية لصيانة سيارتك أو بيتك أو مقتنياتك الشخصية بشكل دوري حتى تتأكد من استمرار خدمتها لك بشكل صحيح ولفتره أطول وبأقل كلفة مالية، فعملية الاهتمام بصحة الفم والأسنان تتطلب بذل الجهد والمتابعة وبعض المصاريف المالية حتى تتأكد من سلامتها لأطول عمر يصل إليه الإنسان، وأن تحيا حياة سعيدة لا يصاحبها ألم أو خجل من جراء اهتراء مظهر الأسنان الخارجي.

عملية العناية وصيانة الفم والأسنان مشروع تجاري مادي بحت يؤثر على اقتصاد الفرد والأسرة والمجتمع والدولة بشكل عام.

فعلى مستوى الفرد فأنت تستطيع أن توفر مبالغ طائلة على مدى حياتك إذا كان هناك مواظبة دورية للعناية بالفم والأسنان بشكل منتظم في المنزل، فالمواد المستخدمة لتنظيف الفم والأسنان كالفرشاة والمعجون والخيط السني وغيرها من مواد العناية بالفم والأسنان لا يتجاوز سعرها 50 ريال وزيارة متابعة دورية لطبيب الأسنان لعمل تنظيف وتنعيم وإزالة الجير قد تكلف 200 ريال.

دفع مثل هذه المبالغ يقلل على الفرد مصاريف العلاجات الحتمية المصاحبة لإهمال نظافة الفم والأسنان وسيحظى بصحة جيدة وبنفسية واثقة ومتزنة بالإضافة لأسنان قوية وابتسامه طبيعية. وكما نعلم العلاقة بين عدد من أمراض الجسد والأسنان.

فمبلغ زيارة طارئة بسبب ألم في أحد الأسنان قد يكلفك مبلغ يتراوح من 400 إلى 2500 ريال حسب الحالة وقد يكون المبلغ أكثر من ذلك.

فحشوة سن واحد قد يكلف مبلغ 200 - 400 ريال وعلاج أعصاب الأسنان يكلف 600 - 1500 ريال وإذا كانت الخطة العلاجية تلزم عمل تاج من السيراميك ووتد داعم فالمبلغ سيرتفع طرداً وقد يصل إلى 1500 - 4500 ريال ناهيك عن تفاوت الأسعار والذي يحكمه جودة وخبرة الطبيب والعيادة ونوع المواد المستخدمة، وهكذا.

أضف إلى ذلك الحالة النفسية الطارئة التي أدخلت نفسك بها من جراء إهمالك بالعناية بالفم والأسنان. وكما هو معلوم فقد خلق الله للإنسان 32 سن وإذا سلمنا جدلاً بأن 25 % منها يحتاج للعناية والإصلاح فذلك يعني 8 أسنان 500 كأقل مبلغ = 4000 ريال وقد تصل للحد الأعلى بحيث يكون التسوس قد أصاب أعصاب الأسنان وسبب تلفيات كبيرة فإنك ستضطر لدفع 3000x8 أي ما يعادل 24000 ريال.

وكما هو معلوم فالحشوات والتيجان وجميع علاجات الأسنان الثابتة تحتاج إلى عناية ومتابعة يومية أكبر مما كان عليه الوضع قبل الاعلاج.

والمعاناة ليست معاناة مالية فقط، بل نفسية وجسدية وضياع للوقت الذي كان يفترض الاستفادة منه في أمر آخر ليس في التجول بين عيادات طب الأسنان. على أن تحظى بطبيب جيد منذ الزيارة الأولى. وإذا لم يكن كذلك فستضطر لدفع تكاليف إعادة العلاج وهدر مزيد من الوقت والمال.

لماذا قال سيد أطباء الأسنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (لولا أشق)؟؟

لأنه يعلم مدى مشقة الانضباط في عملية العناية بالفم والأسنان وإلا لما قال هذه الكلمة منذ 1400 سنة ونحن أطباء الأسنان نعلم ذلك جيداً منذ أقل من قرن من الزمن عبر الأبحاث والممارسات الطبية.

روى الإمام أحمد (7513) والنسائي في " السنن الكبرى " (3027) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، ومَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ، وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ). وحسنه محققو المسند، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (5318).

وهذا الحديث يشدد على تكرار عملية تنظيف الفم والأسنان سواء بعود الأراك أو بالفرشاة والمعجون فكلمة "السواك" في أصل معناها اللغوي تطلق على عملية "دلك الأسنان" بغض النظر عن الآلة التي تستعمل في ذلك،

أخي، أختي، ولي الأمر الأب والأم تحية طيبة وبعد

ما تطرقت له مقارنة مالية بين مشروعين ماليين.. فأيهما تختار؟