البنوك السعودية والمسؤولية المجتمعية

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لأندية الرياضية وشركات القطاع الخاص ومستشفيات القطاع الخاص والشركات العائلية والبنوك المحلية وجميع القطاعات المدرجة في سوق الأسهم (تداول) تقع على عاتقهم مشاريع مبادرات مسؤوليته المجتمعية. المبادرات التي يتم تحديدها بناءً على احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية والتي تشمل على سبيل المثال الصحّة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة، ورفاهيته والحفاظ على البيئة وصيانتها وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. من اطلاعي ومتابعتي على مسؤوليات البنوك لعام 2022 قدمت البنوك مجتمعه أكثر من 417 مليون ريال فهل هذا يكفي من أرباح تجاوزت 69.272 مليار ريال. شهد عام 2023 أداء استثنائيا للبنوك السعودية، حيث حققت أرباحًا تاريخية وصلت إلى 70 مليار ريال (حوالي 19 مليار دولار)، مدعومة من ارتفاع معدلات الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار لبنوك محلية عددها 17 بنك. المجتمع السعودي هو الذي صنع نسبة مئوية من هذه الأرباح فماذا حصل مقابل ذلك، هل البنوك قامت بواجبها في برامج المسؤولية الاجتماعية؟ للأنصاف تختلف من بنك إلى آخر لكنها لا تصل إلى حد الرضا.

البنوك السعودية تعد من أفضل البنوك أداء ونتائج لوجود حسابات جارية كبيرة «تحت الطلب» بفائدة صفر بالمائة، هذه الأموال الطائلة للبنك ليست مجرد قدر من الأموال لحفظها، ولكنها قرض يمكن للبنك استخدامه لكسب المزيد من المال. بنوكنا تنعم بأرباح مجانية من ودائع العملاء الذين لا يحصلون مقابلها على فوائد مالية، كم هو جميل أن تحصل على أرباح مجانية. تختلف نسبة ودائع الحسابات الجارية من بنك إلى أخر هذه الصورة تعطي بنوكنا النسبة الأكبر من إجمالي ودائع النظام المصرفي عالميا. البنوك تحب العالمية وبصورة أدق بنوكنا تحصل على نسبة مئوية أرباحها من أموال المواطنين مجاناً.

المسؤولية الاجتماعية يمثّل عنواناً للتكامل بين الحكومة والمؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع في البناء والتطوير، والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، وتعزيزاً لقيم المواطنة الراسخة في العطاء والتكافل الاجتماعي. صدر القرار السامي أن يكون يوم الـ23 مارس من كل عام يوم المسؤولية الاجتماعية يكرس به أهمية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية التي تمثّل ركيزةً أساسية في رؤية المملكة 2030. أود أن أقترح على وزارة الإعلام بتبني إصدار صحيفة أسبوعية أو شهرية تحت اسم صحيفة المسؤولية المجتمعية وذلك لتسليط الضوء على أنشطة المسؤولية الاجتماعية على امتداد الوطن الغالي، لإظهار الدور الكبير لجميع الجهات التي تقوم بها في مساهمتها لخدمة الوطن (هناك فرق بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومفهوم المسؤولية المجتمعية). جميل أن تترجم هذه الصحيفة جميع أنشطة الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال إضافة إلى رؤية المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والتي رؤيتها: (تمكين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ليكون نموذجاً عالمياً في المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي).

نقلاً عن "الجزيرة"