وزارة الداخلية والسلامة المرورية

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تعمل وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها على حفظ الأمن والأمان في هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية والعمل على استقراره من خلال أجهزتها الأمنية القوية في هذه المنظومة الضخمة، وهي تعمل دائماً على تقديم منصات إلكترونية، ومشاريع كبيرة، ومبادرات مستمرة، وحملات مهمة تصب جميعها في مصلحة المواطن والمقيم والزائر، وهي بقيادة سمو وزيرها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبكل طواقمها والفرق بها ورجالها تعمل جميعها على توفير وتسهيل العيش الأمان في كل المناطق والمحافظات والمراكز والمدن بل في كل رقعة وبقعة في بلادنا الغالية، وتعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على الأرواح والأملاك من خلال كل ما يعزز ذلك، ونحن هنا لا نلغى دور المواطن والمقيم والزائر في أن يساهم الكل مع وزارة الداخلية في كل ما يحقق أهدافها من خلال المساهمة في حفظ الأمن والعمل على سلامة الجميع، بل يقع عليه الجزء الأكبر من هذه المسؤولية من خلال الالتزام بتوجيهات وتعليمات وإرشادات الوزارة لتحقيق الأهداف الكبرى للوطن الأمن والسليم.

جاء في هذا الشهر الكريم إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إعلان وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50 %) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

توضح وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50 %) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

ويتضح أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25 %)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.

وجاءت هذه المبادرة مع توجيهات وتعليمات وإرشادات مهمة لجميع مستخدمي الطريق من قبل الوزارة، وهي الالتزام بقواعد السير التي تحفظ الأرواح والممتلكات، والتي تساهم في حفظ السلامة المرورية للجميع والبعد عن ارتكاب المخالفات التي قد تكون نتائجها وخيمة ومؤلمة والعمل على خفض الوفيات وما تجر من خلالها من ويلات.

لنجعل شوارعنا وطرقنا في داخل المدن وخارجها أكثر أماناً وأكثر سلامة لمستخدميها من خلال التزامنا بكل القواعد والتعليمات.

نقلا عن "الرياض"