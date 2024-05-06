800 مليون مشاهدة لمسيرة الإبل في باريس

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احتضنت العاصمة الفرنسية هذا الشهر مسيرةً للإبل لم تشهد مثيلاً لها منذ ما يقرب من قرن، وتزينت الشوارع والحدائق الباريسية بألوان الإبل في حدث ضم خمسون جملاً عربياً وأنواعاً من الجمال ذات السنامين واللاما، وقد أسعد العرض الفريد من نوعه المتفرجين المتحمسين الذين توافدوا بالمئات لمشاهدة الحدث.

ولاقى العرض الذي ضم وفوداً من 30 دولةً حول العالم اهتمام وسائل الإعلام المرموقة والتي كانت جاهزة في أرض الحدث لنقل الأجواء والمشاعر وردود الأفعال. وتجاوز إجمالي المشاهدات 800 مليون واقتربت المواد المنشورة من 500 مادة إخبارية. وقد حصد الحدث اهتماماً كبيراً من وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، وتم تحقيق تغطية جيدة من خلال مشاركات كبار صناع الرأي. وكانت التغطيات محايدةً إلى حد كبير عندما لم تكن إيجابيةً حقاً.

وقد كان الهدف من هذا الحدث التوعوي الذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للمنظمة الدولية للإبل والمتمثل في "تنمية شراكات قيمة ومشاركة مجتمعية"، الاحتفال بالسنة الدولية للإبليات 2024، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الكائنات الرائعة والحاجة إلى التكاتف للتغلب على تلك التحديات، إذ أن الجهود الجماعية أساسية في مناقشة وإيجاد حلول مستدامة.

وقد امتدت المسيرة بضعة كيلومترات بالقرب من قصر فانسن التاريخي، والذي كان المقر المفضل لعدد من الملوك الفرنسيين.

وقد تم تنظيم الحدث تحت مظلة المنظمة الدولية للإبل (ICO) ، من قبل الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبليات في فرنسا وأوروبا (FFDCFE) وبرعاية نادي الإبل السعودي ووزارة الثقافة السعودية.

ونتيجة للنجاح وردود الفعل الإيجابية الواردة من قادة الرأي الرئيسيين في هذا القطاع، تعتزم المنظمة الدولية للإبل تكرار قصة النجاح نفسها مع جمعيات الإبل الأخرى على مستوى العالم والدعوة بشكل متزايد إلى الإرتقاء بقطاع الإبل.

إن الهدف من هذا النوع من الأحداث هو بناء الوعي بالإمكانات غير المستغلة للإبل والدعوة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الإبل وإجراء مزيد من البحوث وتنمية القدرات واستخدام الممارسات والتكنولوجيات المبتكرة، مع العمل في الوقت نفسه على بذل المزيد للتغلب على العقبات الحالية التي تعترض انتقال وحركة الإبل من بلد لآخر.

وينبغي لنا جميعا أن نبذل المزيد من الجهد لدعم قطاع الإبل، ويعني القيام بذلك دعم سبل العيش التقليدية لملايين البشر على مستوى العالم، والقيام بذلك بشكل مستدام أيضاً.

