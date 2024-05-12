إعاقة حقوق ذوي الإعاقة

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القطاع الحكومي يحرص على توظيف ذوي الاعاقة، وخصوصا في هندسة الكمبيوتر والبرمجة وتفنية المعلومات، ليس تعاطفا ولكن لانهم مميزون فيها ويتفوقون على غيرهم، الا ان القطاع الخاص السعودي مازال مترددا في تعاملاته معهم، وبما ان الموظف السعودي من ذوي الاعاقة يساوي نظاما اربعة سعوديين في حسابات التوطين بالقطاع الخاص، فالمفروض ان تكون رواتبهم افضل وينظر في رفعها..

هيئة الاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة، واستنادا لما نشر باسمها في مايو الجاري، ستقوم بادراج خمسة ضمانات حقوقية، تخص الفئة التي تعمل على رعايتها، وبما يضمن حقوقهم كمدعين او مدعى عليهم في مراحل التحقيق والمحاكمة وانفاذ الاحكام، ومن ذلك، توفير خبراء معتمدين للتواصل معهم، كمترجمي لغة الاشارة، وتهيئة وسائل النقل والاماكن المناسبة للموقوفين والمحكومين من هؤلاء، ولعل المثال الحاضر، ما حصل لأوسكار بيستوريوس، وهو عداء جنوب افريقي من ذوي الاعاقة، حصل على الذهبية الباراولمبية في سباق 400 باولمبياد لندن 2012، وكسر حينها الرقم القياسي السابق لرقمه، رغم انه فقد قدميه وعمره 11 شهراً، وفي 2015 ادين بقتل مواطنته عارضة الازياء ريفا ستينكامب، باطلاق النار عليها من مسدس، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة اعوام، وقد قضى معظمها في منزله تحت الاقامة الجبرية، والحد الادنى لجريمة القتل لا يقل عن 15 عاماً في جنوب افريقيا، الا ان القاضية بررت حكمها بشكل مقبول نسبياً، وقالت بانها وضعت في اعتبارها الوضع النفسي والصحي للمتهم.

لا ادري عن امكانية تطبيق ما سبق في المحاكم السعودية، الا ان المؤكد هو غياب النضج المجتمعي في دول الخليج، وفي المنطقة العربية، فيما يتعلق بحقوق ذوي الاعاقة، ومن الشواهد، ما نشر في الصحافة المحلية قبل ايام، وفيه انه في إبريل 2024، تمت مخالفة ستة آلاف و220 الف سيارة، وبواقع 222 مخالفة يومياً، بعد ان قام اصحابها بالوقوف في المواقف المخصصة لهذه الفئة، وليس في منطقة واحدة وانما في معظم مناطق المملكة، بالاضافة لمشاكل في مكافأة التاهيل الشامل والتوظيف والترقيات، ومعها السن التقاعدي وقروض الاسكان وغيرها، وبحسب المسح الذي اجري على ذوي الاعاقة في 2017 وادرج ضمن احصاء 2022، فان نسبتهم من اجمالي السكان تصل الى 7,1%، وبالارقام قرابة مليون و500 الف شخص من الجنسين، وغالبيتهم من اصحاب الاعاقات الحركية، ومن ثم الاعاقات السمعية والبصرية واضطرابات طيف التوحد، وتعدادهم العالمي يتجاوز المليار انسان، او ما نسبته 15% من كل سكان العالم، طبقا لمنظمة الصحة العالمية، من بينهم، ستة ملايين و700 الف، تعرضوا الى التهجير القسري بسبب النزاعات والحروب.

الاصعب ان 98% من الاطفال ذوي الاعاقة في الدول النامية، بحسب الاحصاءات الاممية، لا يذهبون الى المدارس، لان النظام التعليمي والمدرسي ليس مهيأ لدمجهم، وعلى المستوى المحلي، كشف استبيان اجرته هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في 2020، وشمل 27 جامعة حكومية في المملكة، بان اعداد الطلاب والطالبات فيها من هذه الفئة، لا يتجاوزن ثلاثة آلاف و 956، وكانت جامعة الملك عبدالعزيز الاكثر قبولا لهم، حيث قبلت الف و67 طالبا وطالبة.

التخصصات التي يقبل فيها ذوو الاعاقة تكون نظرية باستمرار، وتتركز على القانون والشريعة والاقتصاد، ولايتم قبولهم في التخصصات التطبيقية والفنية، وعدد الموظفين من ذوي الاعاقة في كل الجامعات السعودية لا يزيد عن 322، وتتصدر جامعة الملك سعود القائمة ب 122 موظف، والارقام متواضعة جدا، ولا تقارن باجمالي الطلبة والموظفين الاخرين في الجامعات السعودية، ولعل الاوضاع اسوأ في التعليم العام، وتزداد سوءاً في حالة الاشخاص المصابين باضطرابات التوحد والاعاقات العقلية.

القطاع الحكومي يحرص على توظيف ذوي الاعاقة، وخصوصا في هندسة الكمبيوتر والبرمجة وتفنية المعلومات، ليس تعاطفا ولكن لانهم مميزون فيها ويتفوقون على غيرهم، الا ان القطاع الخاص السعودي مازال مترددا في تعاملاته معهم، وبما ان الموظف السعودي من ذوي الاعاقة يساوي نظاما اربعة سعوديين في حسابات التوطين بالقطاع الخاص، فالمفروض ان تكون رواتبهم افضل وينظر في رفعها بمقدار راتب سعودي ونصف او سعوديين، ونظام العمل السعودي، يطالب اصحاب الاعمال في القطاع الخاص، ممن لديهم 25 موظفاً فأكثر، بتشعيل ما نسبته 4% من هؤلاء، ولكن هذا لايحصل الا نادراً، والحل في ربط حصولهم على بعض الامتيازات الحكومية بنسبة التشغيل.

الملاحظات على واقع ذوي الاعاقة كثيرة، ابرزها التمييز بين الاعاقات الجسدية والعقلية، في الحصول على بطاقات رسمية ومعتمدة، من وزارة الموارد البشرية، أو من هيئة حقوق ذوي الإعاقة، وهذه البطاقة تقدم لهم جملة من الخدمات والتسهيلات، ولا تقارن بالبطاقات التعريفية منزوعة الامتيازات، الممنوحة من الجمعيات الخيرية المعنية بهم، بجانب عدم مراعاة احتياجاتهم، وتحديداً في الجوانب الهندسية لمخارج الطوارئ ودورات المياه والأمور المشابهة، وبالاخص في جزء كبير من المراكز التجارية والاجهزة الحكومية، وحتى في المخططات السكنية لوزارة الشؤون البلدية، والأخيرة استثنت في يوليو 2023، ذوي الاعاقة العزاب من شرط الزوج، ومكنتهم من الحصول على القرض السكني، ولكنها حددته بأصحاب الاعاقات الحركية الشديدة، أو العاجزين تماماً عن ممارسة حياتهم الطبيعية، والمسألة غير مفهومة، ولابد من مراجعة منصفة وعقلانية لكل ما سبق.

نقلاً عن "الرياض"