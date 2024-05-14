السر الذي أخفته إسرائيل

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سأستعير هذه المقولة الخالدة للكاتب غوستاف لوبون، في بداية مقالتي إذ يقول "العقل يخلق العلم ...والمشاعر والمعتقدات تقود التاريخ. والشاهد من استحضار حديث المؤرخ والطبيب الفرنسي هو ما شاهدته وكنت حاضراً في تفاصيله أثناء النشاط الدبلوماسي الكبير لبلادي من أجل مناصرة قضية فلسطين. فللمعتدقات قدرتها على صياغة مسار التاريخ والتفرّد بصحائفه.

فمثلاً حينما كنت في برشلونة، هناك على صفيح متوهج تسوده أجواء متوترة من قبل عدة أطراف غربية، ترفض أصلاً فكرة رسم خارطة طريق لمستقبل فلسطين، هناك تحت قبة المنتدى‬⁩ الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط ، دار حديث جانبي جمعني بصحفي إسباني، حينها ذكر السبب الرئيس لرفض إسرائيل حضورها وتعذرها للأمر برمّته، قائلاً : تل أبيب لم تحضر المنتدى وذلك بسبب جدول الأعمال، وأيضا ما حدث في إطار التعديلات دون استشارتها، غابت لأنها أبلغت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بذلك أيضاً، في محاولة منها الضغط بعدم حضور ممثليها كي لا يجتمعوا بأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ، التي كان يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومحاولة للتأثير على قرار اللجنة.

الرياض في إطار صميم إيمانها لعدالة القضية، كانت منطلق اللجنة الوزارية التي شُكلت بتوافق بين الدول العربية والإسلامية من أجل فلسطين بعد أحداث غزة الأخيرة، حينها كان لزاما عليها استخدام ورقة الضغط، ورمت بثقلها الدبلوماسي، مستهدفة الدول المتعاطفة مع إسرائيل.

لم تهدأ اتصالات الرياض منذ تفجر الأوضاع، كما هو الحال نفسه منذ عقود، وزير خارجيتها مع 4 وزراء خارجية من أعضاء اللجنة، في طائرة واحدة.

ليس هذا كل شيء، بل وزراء آخرين التحقوا به في تسع عواصم عالمية بدأت من بكين وانتهت في أوسلو، لماذا.. ببساطة كان الهدف الوقف الفوري لإطلاق النار والإلحاح بإدخال المساعدات الإنسانية التي عرقلها الجيش الإسرائيلي وبعض المتطرفين اليهود.

كانت أوراق الرياض واضحة منطلقة من معتقداتها، أوراق جادة لا تقبل المساومة وسياسة الإملاءات من أجل إنهاء الصراع القائم للأحداث الأخيرة واستكمالاً لما تقوم به الجهود العربية لرسم خارطة الطريق وحل الدولتين.

خارج ساحة المنتدى، قابلت أحد السياسيين الذي يعتبر من أبناء قبيلة الاتحاد الأوروبي، وسألته عن رد الفعل الإسرائيلي ما إذا كان صحيحا ومقنعاً؟ فكانت إجابته أكبر من الفعل نفسه، أبلغني لولا ما تتمتع به اللجنة الوزارية من قوة ونفوذ في الدوائر الأوروبية، لما شاهدنا حضور وزراء الاتحاد الأوروبي، كان بينهم وزيرة خارجية ألمانيا، التي لا تزال تُصر على دعم بلادها لإسرائيل وموقفها الثابت تجاه القضية الإسرائيلية في إشارة إلى تأثير القوة الوزارية المشكلة.

المنتدى سجل رقماً سياسياً بامتياز من حيث عدد المشاركين بأعلى المستويات وهو دليل على قوة الدبلوماسية التي تمتلكها اللجنة الوزارية، وقلق الجانب الأوروبي من التطورات المستقبلية غير المتوقعة وهو ما أوضحته اللجنة على طاولة المنتدى في أجواء نقاشية محتدمة حول التأثيرات الإنسانية والأمنية داخل عواصم أوروبا، نتيجة دموية الحرب في غزة.

وهنا أيضاً بدأت الكلمات والرؤى تتبلور. تأخذ مجراها المعتاد، لكن النقاش أتى بشكل أكثر دفاعا من جانب الوفد العربي الإسلامي الذي أوضح عن عدم موافقته تضمين البيان الختامي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجمات السابع من أكتوبر، هنا دليل قاطع لأهمية الاعتقاد والشعور بما فعلته إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

هذه المواقف تشير إلى حالة من الازدواجية لدى الغرب. ازدواجية مواقف مقيتة. فلنا في حرب أوكرانيا مثالاً، وقتها نافح الغرب وندد ضد موسكو، وفي المقابل الأمر مختلفاً طبعاً مع فلسطين.. تلك الأيام نداولها بين الناس.

بعد خمسة أشهر من اجتماع برشلونة، وسيل الاتصالات والمؤتمرات والاجتماعات في أوروبا ودول المنطقة، بجانب الاتصالات ثنائية بين وزراء خارجية الدول العربية والولايات المتحدة إلى جانب دول أوروبا، ورغم ضغوط دولية ضد استقلال فلسطين وانتهاكات إسرائيلية مستمرة، حققت اللجنة أحد أهدافها وهو تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة، الإقرار بأن فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها رغم عدم تصويت واشنطن الذي لم يكن راجحا هذه المرة.

نعود إلى قصة مقالنا: الجهود العربية والإسلامية لأجل إيقاف إطلاق النار والذي استخدمت فيه واشنطن حق الڤيتو، جاء نقيضه التحرك المرادف للجنة من أجل حجز مقعد وعضوية كاملة لفلسطين على طاولة الأمم المتحدة، التي كانت إحدى نتائج الرحلات المكوكية التي ذكرها آنفا بدءً من بكين فموسكو وما تلاها لإقناع تلك العواصم بأطروحات اللجنة بحق العضوية.

إن سياسة النفس الطويل التي كانت تتسم به السعودية تجاه القضية الفلسطينية لا يزال لأجل إنهاء هذا الصراع الطويل وما تحقق اليوم ليس إلا اللبنة ما قبل الأخيرة في رسم السلام في المنطقة والذي دام لأكثر من نصف قرن.

الشاهد في الأمر أيضاً أن ما حدث يعد انتصار لدبلوماسية الرياض ونشاطها الذي لا يهدأ لمناصرتها التاريخية للقضية، وهو ما يفسر قوة المعتقدات في تغيير مسار التاريخ.