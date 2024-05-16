تصفير حملات الحج الوهمية

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الحملات الوهمية عادة موسمية تقوم بها شركات لا يحضر اسمها إلا في الحج، وأغلبها يدار باستخدام شبكة علاقات معقدة، وفي رأيي، من يوضعون في الواجهة مجرد أدوات لغيرهم، وهم أقرب في تنظيمهم إلى التشكيل العصابي، وفي كل نسخة حج جديدة يبتكرون طرقاً غير مشروعة للالتفاف على الأنظمة والقوانين، ولا يمكن الاعتراف بالإنجازات ما لم تعمل على تصفير هذا الوهم الموسمي الذي يستثمر في العاطفة الدينية ويراهن عليها تماماً مثلما تفعل الجماعات الإرهابية..

في الربع الثاني من مايو الجاري ضبطت السلطات السعودية، وعلى دفعتين، اربعة اشخاص من جنسيات عربية ومعهم مواطن سعودي، وقد اوقفت وكالات سياحية تمارس حالات مشابهة، في مصر والجزائر والعراق وبعض دول الخليج، وكل هؤلاء يقومون بالترويج لما يعرف بالحج السياحي، او ينشرون اعلانات لحملات حج وهمية على السوشال ميديا، ويذكرون بأنهم يوفرون السكن والنقل داخل المشاعر، وفي مكة والمدينة، ويدخل في ذلك تأمين الاضاحي وتوزيعها، مع وجود مشروع سعودي مسؤول عن هذه المهمة اسمه (أضاحي)، وهو قائم منذ 40 عاماً، وقد ذبح ووزع قرابة 23 مليون أضحية نيابة عن الحجاج، فيما يزيد على 28 دولة، واعداد من يمارسون الاحتيال المالي باسم الحج ليست نهائية، والدليل انها وصلت الى27 شخصاً في حج 2022، والسعوديون المتورطون في هذه الحملات لا تتجاوز نسبتهم 6% والبقية أجانب.

بالمقارنة ما بين حملات الحج الوهمية في عامي 2019 و2023، سنجد انها في العام الاول كانت 132 حملة وهمية واعيد فيها 331 الف مخالف، وفي العام الثاني تراجعت الى 105 حملات و17 ألفا و651 مخالفا، وبفارق 27 حملة وأكثر من 313 ألف مخالف، والسابق يمثل انجازا وتميزا سعودياً، الا انه وفي الوقت نفسه، يؤكد ان التحول الرقمي لعب دورا كبير في تناقص الارقام، وتحديداً بعد ازمة كورونا، ما يعني ان الحاج او المستخدم يمثل مشكلة، باعتباره الحلقة الاضعف في مسألة امن المعلومات، لأن الدخول للانظمة يكون من خلاله، فتسجيل حجاج الداخل يتم عن طريق المسار الالكتروني ومنصة (نسك)، وقائمة االشركات المرخصة موجودة في موقع وزارة الحج والعمرة، وتصاريح حجاج الداخل تصدرها منصة (أبشر)، وبعض تأشيرات الحج، وتحديداً في الدول التي لا توجد فيها مكاتب لشؤون الحج، تصدر عن منصة (نسك حج)، ومجمل ما سبق يمثل منافذ محتملة للاحتيال الالكتروني، والواجب التفكير في إقرار إجراءات احترازية لتأمينها في موسم الحج.

لم افهم الاقبال على الحملات الوهمية، مع ان اسعارها الرخيصة غير منطقية، والتجربة اثبتت أن ضحاياها يدفعون في نهاية الأمر مبالغ أعلى، حتى يخرجوا من المأزق الذي وضعوا انفسهم فيه، والمفارقة ان حملات الحج المعتمدة في المملكة تتفوق في اسعارها التي تتراوح ما بين 4 آلاف و15 ألف ريال، او من ألف و667 دولار الى اربعة آلاف دولار، وكلها تذهب لمصلحة شركات الحج السعودية، وفي حج 2023، خفضت الباقة الاقتصادية بمقدار 39%، وسجل فيها حوالي مليون واربع مئة الف حاج.

في المقابل نجد ان اسعار الحج في أوروبا لا تقل عن 9 آلاف دولار في المتوسط، وفي دول الخليج والمنطقة العربية تبدأ من ثلاثة آلاف دولار، وتصل في حدها الاقصى، لقرابة 13 ألف دولار، والايرادت السابقة يتم اقتسامها بين القطاع الخاص ودول الحجاج وفق معادلة متفق عليها بين الطرفين.

الاشخاص الذين يحاولون الحج بشكل مخالف من خارج المملكة، أو من داخل الاراضي السعودية قد يتعرضون لعقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل الى 50 ألف ريال، او ما يعادل 13 ألفا و334 دولارا، وفي المقابل اصحاب الحملات الوهمية تنفذ بحقهم عقوبات الاحتيال المالى بالسجن لمدة سبعة أعوام، وبغرامة سقفها خمسة ملايين ريال، او ما يساوي مليونا و334 ألف دولار، والحج مناسبة لا يستطيع المحتالون تفويتها، فقد وصلت اعداد الحجاج الى ثلاثة ملايين في العشرة اعوام التي سبقت كورونا، وقدرت ايراداته السنوية بنحو ثمانية مليارات دولار، بجانب توفيره لـ200 فرصة عمل موسمية ومؤقتة في قطاعات مختلفة، ما يعني انها قابلة للاستخدام كغطاء احتيالي، ولعل المختصون انتبهوا لذلك، والدليل خدمة (أجير) التي تم تأسيسها مؤخراً لتنظيم وحوكمة هذه العملية، وبحسب احصاءات مؤشر (ماستر كارد) صرف زوار مكة وحدها 20 مليار دولار في 2019، وهو ما جعلها ثاني اكبر وجهة للانفاق السياحي العالمي في تلك الأيام.

الحملات الوهمية عادة موسمية تقوم بها شركات لا يحضر اسمها إلا في الحج، وأغلبها يدار باستخدام شبكة علاقات معقدة، وفي رأيي، من يوضعون في الواجهة مجرد أدوات لغيرهم، وهم أقرب في تنظيمهم إلى التشكيل العصابي، وفي كل نسخة حج جديدة يبتكرون طرقاً غير مشروعة للالتفاف على الأنظمة والقوانين، ولا يمكن الاعتراف بالإنجازات ما لم تعمل على تصفير هذا الوهم الموسمي، الذي يستثمر في العاطفة الدينية ويراهن عليها تماماً مثلما تفعل الجماعات الارهابية، والمفروض ان تعمل اجهزة الامن السيبراني في الدول العربية والاسلامية على متابعة هؤلاء الانتهازيين، ومن ثم ضبطهم والتشهير بهم، فمن لا يحترم هذه الشعيرة المركزية في الاسلام، لا يستحق الحماية ولا الاحترام بإخفاء هويته الكاملة، ما لم نقل إن إخفاءها، في حد ذاته، قد يدفعه الى تكرار أعماله الإجرامية مجدداً.

نقلاً عن "الرياض"