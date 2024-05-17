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السعودية والمملكة المتحدة تسيران -جنباً إلى جنب- لتحقيق أهداف مشتركة على جميع الأصعدة تحت مظلة مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، كان آخر تلك اللقاءات، خلال هذا الأسبوع، تحت شعار (معاً لمستقبل عظيم). شملت المبادرة ملفات متعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والعلاقات الثقافية، تم تصميم مبادرة المستقبل العظيم لخلق الفرص والتواصل مع كبار صُناع القرار الحكوميين وقطاع الأعمال في المشاريع العملاقة من كلا الطرفين، هدفها العريض إقامة علاقات طويلة الأمد.

مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني هو آلية ثنائية رفيعة المستوى تم تأسيسها في عام 2018 للارتقاء بالعلاقات الثنائية ودفع مبادرات ملموسة عبر المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية. وقد ساعد عمل المجلس على تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال مواءمة السياسات والاستثمارات والمبادرات التعاونية بين البلدين عبر مجموعة من المجالات الاستراتيجية.

يؤكد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني جديته في ترجمة الاتفاقيات على أرض الواقع، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين جميع الأطراف. فعلى المستوى الاستثماري والاقتصادي، أشرف المجلس على توقيع صفقات تجارية واستثمارات بقيمة تزيد على 30 مليار دولار بين الشركات السعودية والبريطانية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية. إضافة لذلك، عمل المجلس على مواءمة السياسات الاستثمارية وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار بين البلدين. كما أطلقت مبادرات لتعزيز التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

عزز المجلس تبادل المعلومات الاستخبارية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. كما قام بتنسيق الاستجابات للصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الحلول السياسية للأزمة في غزة. أنشأ المجلس مجموعة عمل مشتركة بشأن الأمن السيبراني للتعاون في حماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة التهديدات السيبرانية، وتطوير قدرات الأمن السيبراني المشتركة.

على الصعيد التعليمي والتبادل الثقافي، قام المجلس بتوسيع برامج المنح الدراسية والشراكات الأكاديمية بين الجامعات في البلدين. كما عُززت الفعاليات الثقافية والتبادلات لتعميق العلاقات الشعبية. علاوة على ذلك، أطلق المجلس مبادرة لتدريب 5000 سعودي في المملكة المتحدة في مختلف المجالات المهنية. جامعة ستراثكلايد ومضاعفة أعداد المدارس البريطانية بحلول 2025 واحدة من ثمرات هذا المجلس.

قضايا المناخ والاستدامة حاضرة على طاولة مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، حيث أنشأ المجلس فريق عمل مشتركاً معني بتغير المناخ وحماية البيئة. ووفقاً لتلك الرؤية، أدى ذلك إلى مشاريع مشتركة وتبادل المعرفة حول الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، والتنمية المستدامة.



نقلاً عن "عكاظ"