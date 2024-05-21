الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف

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يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً كبيراً في سوق العمل، مما يجلب تغييرات كبيرة في كيفية عمل الكوادر البشرية وتحقيقها لمستهدفات المنظمة. وفهم تبعات هذا التحول للكوادر البشرية العاملة وصناع القرار أمر بالغ الأهمية مما يتطلب إعادة التأهيل والتدريب لتحسين مهارات الموارد البشرية لضمان قدرتهم على الاستمرار في بيئات عمل ستكون معززة بالذكاء الاصطناعي بشكل أكبر بكثير من الواقع اليوم.

وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن تتسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي في إلغاء 85 مليون وظيفة عالميًا بحلول عام 2025. ومع ذلك، يتوقع نفس التقرير ظهور 97 مليون وظيفة جديدة أكثر ملاءمة للتحول الكبير الذي سيحدث نتيجة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل. يتطلب هذا التحول تركيزًا عالياً على إعادة التأهيل والتدريب على المهارات لسد فجوة المهارات وإعداد الموظفين لفرص المستقبل.

أحد الأمثلة البارزة على إعادة التأهيل الناجحة هي مبادرة "الوظائف الجديدة" لشركة (IBM). استثمرت الشركة بشكل كبير في برامج التدريب لتزويد الموظفين بالمهارات الضرورية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى. من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية وتطوير برامج تدريبية مبتكرة، تمكنت الشركة من إعادة تأهيل آلاف الموظفين، مما يمكنهم من الانتقال إلى أدوار جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي.

في قطاع الرعاية الصحية، كان للذكاء الاصطناعي تأثير كبير. استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأغراض التشخيص، مثل اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، قد أحدث تحول كبير في رعاية المرضى. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه التقنيات من المتخصصين في الرعاية الصحية اكتساب مهارات جديدة. مثال على ذلك مستشفى (Mayo Clinic)، قدم المستشفى برامج تدريب شاملة لمساعدة كوادرها البشرية على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية، مما أدى إلى تحسين كبير في الكفاءة ونتائج تشخيص المرضى.

أطلقت حكومة سنغافورة مبادرة "مهارات المستقبل"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى توفير الفرص للمواطنين لتطوير إمكاناتهم. تركز هذه المبادرة بشكل كبير على المهارات الرقمية، مما يعد القوى العاملة لمستقبل يرتكز على الذكاء الاصطناعي، ويضمن استمرار الاقتصاد من النمو.

بالنسبة لصناع القرار في المنظمات، يعد الاستثمار في مبادرات إعادة التأهيل وتحسين المهارات في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خطوة استراتيجية فقط بل ضرورة. فمع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي ستزداد الحاجة إلى قوة عاملة قادرة على الاندماج والعمل جنبًا إلى جنب مع هذه التقنيات، فمن خلال إعطاء الأولوية للتعليم والتدريب يمكن رفع العائد من تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي مما يؤدي إلى الابتكار والنمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة.

ختاما يعتمد مستقبل العمل في سوق العمل المعزز بالذكاء الاصطناعي على قدرتنا على التكيف. من خلال التركيز على إعادة التأهيل وتطوير المهارات واحتضان الإمكانيات الضخمة للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، يمكن تطوير كوادر بشرية مؤهلة لمواجهة تحديات وفرص الغد.

نقلاً عن "الرياض"