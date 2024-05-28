الأسبوع الأسوأ للنفط

3 دقائق للقراءة

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 25 فبراير 2024، أو لأكثر من شهرين، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مناقشة البنك المركزي الأميركي لإمكانية رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المستمر أو على الأقل إبقائها لفترة أطول، مما يضعف الطلب على النفط. وخلال الأسبوع الماضي، تفاعلت أسعار النفط عكسياً مع تقلبات سعر الدولار هبوطاً وصعوداً، حيث انخفضت العقود الآجلة لبرنت 1.86 دولارًا، أو 2.2 %، إلى 82.10 دولارًا، وغرب تكساس 1.86 دولارًا، أو 2.3 %، إلى 77.72 دولارًا، ولولا ارتفاع الأسعار بـ 1 % يوم الجمعة الماضية، بعد تراجع مؤشر الدولار 42 نقطة، لكان مستوى الأسعار الأدنى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومما أثر على السوق أيضًا ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية 1.8 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 400 ألف برميل، رغم تراجع مخزونات البنزين 900 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأوضحت «بيكر هيوز» يوم الجمعة، أن منصات النفط الأسبوعية لم تتغير عند 497 منصة حفر، واستمر إنتاج النفط عند مستوى قياسي 13.1 مليون برميل يوميًا. كما أعلنت وزارة الطاقة الأميركية الثلاثاء الماضي، أنها ستبيع مليون برميل من البنزين من احتياطي الولايات الشمالية الشرقية في 28 مايو، لضمان تدفقات إمدادات كافية إلى الشمال الشرقي، استعداداً لموسم القيادة في الصيف وقبل الانتخابات هذا الخريف.

وعلى الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الفعلية (المادية) لضغوط بسبب الطلب الضعيف من مصافي التكرير وضعف هوامشها الربحية ووفرة العرض. كما تعرضت أسواق النفط أيضًا لضغوط بسبب ضعف الأساسيات والمحفزات على المدى القريب، وتقليص انتاج مصافي التكرير في آسيا، واتجاه إنتاجية المصافي الأمريكية باستمرار نحو الانخفاض على أساس سنوي، وتشير مخاوف الطلب الأوروبي إلى وفرة في معروض النفط وسط ضعف الطلب العالمي. فمن المرجح أن تبقي الأسعار ضمن نطاق محدد في الوقت الحالي، لغياب المحركات الصعودية لأسعار النفط، رغم اقتراب موسم الصيف.

وتشير أسعار العقود المستقبلية يوم الجمعة الماضية، أن الأشهر المقبلة ستشهد تراجعاً مقارنة بأسعار عقود برنت الحالية لشهر يوليو وعقود غرب تكساس لشهر مايو، حيث بلغ سعر العقود الآجلة لبرنت 79.97 دولارًا وغرب تكساس 75.22 دولارًا في ديسمبر 2024، أي أن الأسواق ليست في حالة الكونتانغو (ارتفاع الأسعار في الأشهر المتأخرة). وهذا يأتي خلافاً لما يتوقعه المحللون، أن تواجه أسواق النفط عجزاً في النصف الثاني من العام، بسبب نمو الطلب ونقص المعروض. لهذا تركز أسواق النفط على كيفية رد فعل أوبك+ على تقلبات أسعار النفط الحالية في اجتماعها في 2 يونيو.

نقلاً عن "الرياض"