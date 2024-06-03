المنتخب السعودي في آيسف.. قوة علمية

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هذه قوة ناعمة وقوة علمية، طلاب وطالبات المملكة علماء المستقبل، منتخب من المواهب يمثلون بلدا لا يتوقف عن التطور والبحث عن الأفضل في كافة المجالات. أعضاء هذا المنتخب الوطني للعلوم والهندسة يحقق 27 جائزة منها 18 جائزة كبرى، و9 جوائز خاصة في تنافس مع أكثر من 1700 طالب وطالبة في معرض آيسف 2024 المنعقد في مدينة لوس أنجلس بأميركا.

طلاب وطالبات الوطن في المرحلة ما قبل الجامعية يشاركون باسم المملكة مع أكثر من 75 دولة في معرض علمي فيحصلون على الجوائز في مجالات الطاقة وعلوم الأرض والبيئة، والطب الحيوي والعلوم الصحية، ونظم البرمجيات، والهندسة البيئية، وعلم الاحياء الخلوية والجزيئية، والكيمياء، وعلوم النبات.

يحق لهم ويحق لنا أن نفتخر بهم وندعم طموحاتهم المستقبلية، ونقدر جهود مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ووزارة التعليم.

هكذا يكون اكتشاف المواهب، ويتوفر الدعم والتنظيم والبيئة العلمية فيكون الناتج هو الإبداع في المحافل العلمية العالمية ثم مواصلة الإبداع على أرض الوطن كل حسب مجال تخصصه وهو الأمر المنتظر من علماء وقادة المستقبل.

هذا الحضور السعودي المبهر في الخريطة العلمية العالمية يستحق الأضواء الإعلامية التي تليق بهذه الانجازات ومن شأن ذلك تعزيز الطموحات العلمية وثقافة الإبداع في المجتمع، وتوفير الدعم المعنوي المستحق، وتحفيز الآخرين على اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمارها في منتجات علمية تساهم في البناء والاضافة العلمية وابتكار الحلول.

هذه الانجازات وما سبقها تعكس واقع المملكة الحيوي المتجدد وطموحاتها المستقبلية من خلال مشاريع وبرامج متنوعة تتكامل لتشكل منظومة تنمية شاملة.

نقلاً عن "الرياض"