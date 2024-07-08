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أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، وهي بطولة احترافية دولية لألعاب الفيديو، وبالفعل بدأت البطولة هذا العام 2024 يوم 3 يوليو وتستمر فعالياتها حتى 25 أغسطس، وتعتبر أول بطولة من نوعها في العالم، وتقدم أعلى جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية وستقام سنوياً في العاصمة الرياض، ويرعاها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

يشارك في البطولة عدد 1500 لاعب محترف من مختلف دول العالم، ينتمون إلى 500 ناد من نخبة الأندية الدولية، ويتسابقون في 22 بطولة في أشهر الألعاب، وتقدر إجمالي الجوائز المقدمة في هذه المسابقات وضمن هذه البطولة بما قيمته 60 مليون دولار. وهي البطولة التي تقدم أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

أصدر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعبر الموقع الرسمي للبطولة كل المعلومات الخاصة بالبطولة ومنها جدول المباريات والتي يتنافس فيها المتسابقون والذين وصلوا إلى النهائيات من مختلف دول العالم على مدار 8 أسابيع، كما يوفر الموقع سهولة شراء التذاكر وغيرها من معلومات مهمة للمهتمين.

تتضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية آلاف الفعاليات المصاحبة والعروض التفاعلية، كما أنها تساهم في تحقيق أكثر من 50 مليار ريال للناتج المحلي، وتوفر 39 ألف فرصة عمل جديد في القطاع.

يعتبر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة الراعية لكافة الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويصنف كاتحاد إشرافي ورقابي يهدف إلى رعاية وتطوير النخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية لتمكينهم من الوصول إلى أعلى المراكز العالمية، كما يهدف الاتحاد إلى أن تصبح المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية وعالمية للرياضات الإلكترونية من خلال تنظيم البطولات المحلية والعالمية في الرياضات الإلكترونية.

هذا الحدث يجمع مجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي الألعاب وناشريها، ويعقد تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية ـ ويشمل مختلف الألعاب ويهدف إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي في المجتمعات ونمط الحياة، وفي هذه البطولة يجتمع أكبر نجوم الرياضات الإلكترونية في العالم ويستمتع محبي هذه الرياضات الإلكترونية بتجربة مميزة من خلال متابعة الأحداث بحماس وشغف كبير.

المملكة العربية السعودية وجهة العالم والاختيار الأول لكل الشغوفين وكل المهتمين في مجالات مختلفة واهتمامات متنوعة وهي دعوة لمحبي هذه الرياضات الإلكترونية المختلفة في كل دول العالم بالوصول إلى هدفكم من خلال الحضور والاستمتاع خلال هذا الصيف في العاصمة الرياض.

نقلاً عن "الرياض"