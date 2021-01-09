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ظاهرة نادرة.. اقتران كوكبي ثلاثي مساء غد

ظاهرة نادرة.. اقتران كوكبي ثلاثي مساء غد

رئيس الجمعية الفلكية بجدة لـ"العربية_نت": الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثاً صغيراً، وربما هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران

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العربية.نت - نادية الفواز

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من المنتظر أن يتم رصد مساء غد الأحد اقتران ثلاثي في سماء الوطن العربي بين كوكب المشتري وزحل وعطارد بالأفق الجنوبي الغربي بعد حوالي 45 دقيقة من غروب الشمس.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، لـ"العربية.نت"، أن "الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثاً صغيراً، وربما هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران، نظراً لأن الكواكب ستكون منخفضة نحو الأفق، الذي يجب أن يكون مكشوفاً بالكامل دون وجود عوائق، مثل المباني".

وقال أبو زاهرة إن "كوكب المشتري سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى، مثل سطوع ألمع النجوم في سمائنا، إلا أن الكوكب ذي الحلقات لا يمكنه منافسة المشتري الذي يتفوق عليه بحوالي 11 مرة، فالمشتري هو رابع ألمع جرم سماوي، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد الراصد إلى أعلى يسار زحل كوكب عطارد".

يشار إلى أنه يوماً بعد يوم سيهبط المشتري وزحل نحو موقع غروب الشمس، وفي المقابل يرتفع عطارد مبتعداً عن ضوء وهج الغروب.

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