ريموت كونترول للتلفزيون بالطاقة الشمسية

ابتكرت سامسونغ جهاز تحكم عن بعد جديدا لأجهزة التلفزيون يعمل بالطاقة الشمسية ويمكن أيضًا شحنه عن طريق الإضاءة الداخلية للغرفة، بما يلغي الحاجة إلى أي بطاريات قابلة للاستبدال.

وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت شركة سامسونغ عن الريموت كونترول الجديد في إطار مخطط يهدف لابتكار وإنتاج أجهزة صديقة للبيئة.

يحتوي الريموت كونترول، الذي تم الكشف عنه خلال عرض ترويجي لمجموعة جديدة تشارك بها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، على لوحة شمسية صغيرة ويمكن شحنها باستخدام الضوء الداخلي أو الخارجي، بالإضافة إلى إمكانية إعادة شحنه عن طريق التوصيل بالكهرباء.

إعادة تدوير وتوفير 99 مليون بطارية

وتقدر شركة سامسونغ أن الابتكار الجديد سيساعد على تلافي إهدار حوالي 99 مليون بطارية على مدار سبع سنوات. ويتم تصنيع الريموت كونترول الشمسي باستخدام زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، استكمالًا لمبادرة أطلقتها الشركة الكورية الجنوبية في عام 2021 للإسهام بفاعلية نحو حماية البيئة، حيث ستقوم سامسونغ بخفض النصوص والصور المطبوعة على عبوات تغليف الأجهزة التي تقوم بتصنيعها بهدف تقليل كمية الأحبار المستخدمة في الطباعة.

تقليل النفايات

ومن المقرر أن يتم الطباعة على عبوات تغليف منتجات سامسونغ بنمط الكتابة والصور المصغرة "ميكرودوت"، بهدف مساعدة المشترين على إعادة استخدام العبوة في المنازل في التخزين أو حتى كمسكن للحيوانات الأليفة الصغيرة بهدف تقليل النفايات.

خفض البصمة الكربونية

وتعهدت الشركة الكورية الجنوبية بتقليل البصمة الكربونية لأجهزة الإلكترونية على مدى السنوات العديدة القادمة، فضلاً عن السعي لتقليل استهلاك الطاقة في منتجاتها واستخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها.

توطيد الصداقة مع البيئة

بدأت شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات في اتخاذ مجموعة من الخطوات لتوطيد الصداقة بين منتجاتهم والبيئة، ففي العام الماضي توقفت شركة آبل عن تضمين مقابس الشحن في عبوات الإصدارات الجديدة لأجهزة آيفون في محاولة لتقليل الوزن وكمية التغليف المطلوبة لكل جهاز.