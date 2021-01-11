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شاهد.. ناسا تلتقط صوراً لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ

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صورة الوادي من ناسا

شاهد.. ناسا تلتقط صوراً لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ

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العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

التقط مسبار ناسا على المريخ صورا جديدة مذهلة لأكبر واد في نظامنا الشمسي وهو عبارة عن نظام من الأخاديد الضخمة التي تنتشر لمسافة 2500 ميل على طول خط الاستواء في الكوكب الأحمر. ويتراوح زهاء عشرة أضعاف طول Grand Canyon على الأرض، كما أنه أعمق منه بثلاث مرات.

وأراد باحثو جامعة أريزونا استكشافه أكثر، فاستخدموا كاميرا عالية الدقة تسمى HiRISE، موجودة على متن مركبة استطلاع المريخ المدارية التابعة لناسا.

2 صور
2 صور

وأخذوا صورا للوادي منذ عام 2006 لمحاولة إلقاء نظرة على ميزاته الغريبة، والحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تشكله.

ويقال إن نظام Grand Canyon الأرضي تشكّل عبر مليارات السنين من تحرك المياه سريعة الحركة.

ومن ناحية أخرى، قد يكون تشكّل Valles Marineris بسبب كمية هائلة من النشاط البركاني.

وتقول إحدى النظريات إن قشرة المريخ ربما امتدت وانفتحت، عندما كانت مجموعة كبيرة من البراكين تتشكل أولا.

وربما تسببت الأنهار القديمة والانهيارات الأرضية والصهارة في مزيد من التآكل.

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