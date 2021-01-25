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"سبايس إكس" ترسل عدداً قياسيا من الأقمار الاصطناعية للفضاء

This Spacex handout video frame grab image obtained on January 24, 2021 shows the Spacex Falcon 9 liftoff in Cape Canaveral, Florida. Th SpaceX Falcon9 lifted a record-breaking number of satellites in a single payload when its Transporter-1 ride-share mission blasted off from Cape Canaveral, Florida at 7 a.m. PT (10 a.m. ET) on January 24, 2021. The launch was originally scheduled for December 2020 but was postponed several times, including from January 23, 2021, when weather pushed it back to January 24, 2021.
من عملية إطلاق الصاروخ فالكون 9
إيلون ماسك

"سبايس إكس" ترسل عدداً قياسيا من الأقمار الاصطناعية للفضاء

صاروخ "فالكون 9" حمل في مهمة واحدة 133 قمراً اصطناعياً تجاريا وحكومياً إضافةً إلى 10 أقمار تابعة لـ"سبايس إكس"

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ميامي – فرانس برس

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انطلق صاروخ "فالكون 9" من صنع شركة "سبايس إكس" الأحد حاملاً عدداً قياسياً من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، على ما أعلنت الشركة.

وأشارت "سبايس إكس" إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا عند العاشرة من صباح الأحد (15:00 بتوقيت غرينتش) بعد 24 ساعة من الموعد المحدد أساساً للرحلة التي أرجئت بسبب رداءة الطقس.

وقال المسؤول في الشركة أندي تران في فيديو يرافق الإطلاق إن "فالكون 9" كان يحمل 133 قمراً اصطناعياً تجاريا وحكومياً إضافةً إلى عشرة أقمار اصطناعية تابعة لـ"سبايس اكس".

وأضاف: "هذا أكبر عدد على الإطلاق" من الأقمار الاصطناعية المرسلة "خلال مهمة واحدة".

وقد حصل ذلك في إطار برنامج عمليات إطلاق تشاركية ("رايد شير") تدفع بموجبها شركات صغيرة للمجموعة المملوكة لإلون ماسك في مقابل حمل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الفضاء.

مالك "سبايس اكس" ايولن ماسك (أرشيفية)
مالك "سبايس اكس" ايولن ماسك (أرشيفية)
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وأفادت "سبايس إكس" في سلسلة تغريدات أن الأقمار الاصطناعية الـ143 نُشرت بنجاح.

وتسعى الشركة إلى أن تضع في المدار آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة لتشكيل كوكبة "ستارلينك" التي تسعى من خلالها إلى توفير إنترنت سريع من الفضاء.

وفي ظل مخاوف أبداها علماء إزاء عدد الأجسام التي تدور حول العالم، تؤكد "سبايس إكس" أن أقمارها الاصطناعية مصممة للاحتراق في الغلاف الجوي في غضون سنوات قليلة.

من تجارب الإطلاق السابق لشرطة "سابيس اكس"
من تجارب الإطلاق السابق لشرطة "سابيس اكس"
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