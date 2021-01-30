قالت المؤسسة النووية الوطنية الصينية إن أول وحدة للطاقة النووية تستخدم مفاعل "هوالونغ وان"، وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث، بدأت عملياتها التجارية اليوم السبت.

وتم تصميم المفاعل، الذي يقع في مدينة فوتشينغ بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، ليكون عمره 60 عاماً، مع إنتاج معداته الأساسية محلياً.

وتبلغ قدرة كل وحدة في "هوالونغ وان" 1.161 مليون كيلووات ويمكنها تلبية الطلب المحلي السنوي على الكهرباء لمليون شخص في البلدان المتقدمة بشكل معتدل، وفقاً لشركة الصين الوطنية النووية.

وقال يو جيان فنغ، رئيس شركة الصين الوطنية النووية "مع تشغيل هوالونغ وان، أصبحت الصين الآن في طليعة الجيل الثالث من التكنولوجيا النووية في العالم، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا".

وقال يو إن الاستخدام التجاري لـ"هوالونغ وان" سيقلل أيضاً من انبعاثات الكربون وسيساعد في تحقيق أهداف الصين مثل تحقيق حياد الكربون قبل عام 2060.

ومن المقرر أن تكتمل وحدة "هوالونغ وان" الثانية في وقت لاحق من هذا العام.