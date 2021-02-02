بدلة عسكرية صينية تساعد على حمل ذخيرة تزن 50 كغم

كشف الجيش الصيني عن نوع جديد من البدلات الهيكلية exoskeleton، التي تعمل بمحركات لتساعد الجنود على حمل ذخيرة تزن 50 كغم، وفقا لما نشره موقع Defense World.

ويمكن لبدلة الهيكل الخارجي خفيفة الوزن، والتي تم وصفها بأنها نظام مساعدة ودعم الذخيرة المحمولة للأفراد، أن توفر 20 كغم من القوة المساعدة لمستخدمها، وتخفيف أكثر من 50٪ من العبء مع التقليل بشكل كبير من احتمالات التعرض لأي مخاطر إصابة للخصر، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي CCTV.

سهولة وسرعة الاستخدام

كما يستغرق ارتداء بدلة الهيكل الخارجي وخلعها أقل من 40 ثانية. ويساعد محرك البدلة من خلال منح قوة دفع لمرتديها في كل مرة ينهض فيها بعد الانحناء، بحيث يمكن للمستخدم النهوض بشكل أسرع بجهد أقل.

ونقل موقع Defense World عن التليفزيون الصيني، أن تصميم البدلة يوفر خطاطيف اختيارية يمكن استخدامها عند حمل صناديق الذخيرة، مما يعني أنها توفر قوة مساعدة بطرق متنوعة لحمل الذخيرة، حيث يمكن لجندي واحد أن يحمل عدد من صناديق وحقائب الذخيرة تزن 50 كغم دون بذل الكثير من الجهد، كما يمكن لجنديين أن يحملا معًا أكثر من 75 كغم بسهولة.

المناطق المرتفعة والوعرة

هذا وتلقت قوات تابعة للجيش الصيني، متمركزة في مواقع على ارتفاعات عالية، مؤخرًا مجموعة من البدل الهيكلية، التي تم تصنيعها للحفاظ على طاقة الجنود أثناء أداء مهام مثل الدوريات والنقل والدعم اللوجستي.

كما تم تزويد البدلة الهيكلية بنظام تسجيل لبيانات ومقدار القوة المساعدة التي قدمتها البدلة على جهاز لوحي بهدف استخدامه في أغراض تحسين وتطوير تصميمها.

ويتوقع الخبراء أن تقوم الصين بتطوير بدل الهيكل الخارجي من خلال تزويدها بألواح دروع واقية من الرصاص، إلى جانب التوسع في استخداماتها إلى جانب المهام القتالية ومهام الدعم اللوجستي لتشمل أيضًا الأغراض المدنية مثل عمليات تفريغ ونقل البضائع والشحن وخدمات البريد السريع.