.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بدلة عسكرية صينية تساعد على حمل ذخيرة تزن 50 كغم

q_1610523892

بدلة عسكرية صينية تساعد على حمل ذخيرة تزن 50 كغم

يستغرق ارتداء البدلة الهيكلية وخلعها أقل من 40 ثانية ويمكن تطويرها للأغراض المدنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

كشف الجيش الصيني عن نوع جديد من البدلات الهيكلية exoskeleton، التي تعمل بمحركات لتساعد الجنود على حمل ذخيرة تزن 50 كغم، وفقا لما نشره موقع Defense World.

ويمكن لبدلة الهيكل الخارجي خفيفة الوزن، والتي تم وصفها بأنها نظام مساعدة ودعم الذخيرة المحمولة للأفراد، أن توفر 20 كغم من القوة المساعدة لمستخدمها، وتخفيف أكثر من 50٪ من العبء مع التقليل بشكل كبير من احتمالات التعرض لأي مخاطر إصابة للخصر، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي CCTV.

ثكلى دمرها الحزن..مأساة لبنانية قتل كورونا ولديها بأيام العرب والعالم ثكلى دمرها الحزن..مأساة لبنانية قتل كورونا ولديها بأيام

سهولة وسرعة الاستخدام

كما يستغرق ارتداء بدلة الهيكل الخارجي وخلعها أقل من 40 ثانية. ويساعد محرك البدلة من خلال منح قوة دفع لمرتديها في كل مرة ينهض فيها بعد الانحناء، بحيث يمكن للمستخدم النهوض بشكل أسرع بجهد أقل.

ونقل موقع Defense World عن التليفزيون الصيني، أن تصميم البدلة يوفر خطاطيف اختيارية يمكن استخدامها عند حمل صناديق الذخيرة، مما يعني أنها توفر قوة مساعدة بطرق متنوعة لحمل الذخيرة، حيث يمكن لجندي واحد أن يحمل عدد من صناديق وحقائب الذخيرة تزن 50 كغم دون بذل الكثير من الجهد، كما يمكن لجنديين أن يحملا معًا أكثر من 75 كغم بسهولة.

المناطق المرتفعة والوعرة

هذا وتلقت قوات تابعة للجيش الصيني، متمركزة في مواقع على ارتفاعات عالية، مؤخرًا مجموعة من البدل الهيكلية، التي تم تصنيعها للحفاظ على طاقة الجنود أثناء أداء مهام مثل الدوريات والنقل والدعم اللوجستي.

كما تم تزويد البدلة الهيكلية بنظام تسجيل لبيانات ومقدار القوة المساعدة التي قدمتها البدلة على جهاز لوحي بهدف استخدامه في أغراض تحسين وتطوير تصميمها.

ويتوقع الخبراء أن تقوم الصين بتطوير بدل الهيكل الخارجي من خلال تزويدها بألواح دروع واقية من الرصاص، إلى جانب التوسع في استخداماتها إلى جانب المهام القتالية ومهام الدعم اللوجستي لتشمل أيضًا الأغراض المدنية مثل عمليات تفريغ ونقل البضائع والشحن وخدمات البريد السريع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد