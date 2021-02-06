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لنوم صحي ومريح.. مرتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي!

تقنية

لنوم صحي ومريح.. مرتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي!

التعديل النشط طوال الليل يجعل العمود الفقري متوازناً وصحياً

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العربية.نت- جمال نازي

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أزاحت إحدى شركات تقنيات النوم الستار عن مرتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تقوم بتعديل ضبط أوضاعها من أجل ضمان حصول مستخدمها على أفضل وضعية للنوم المريح طوال الليل.

وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، تم تسمية المرتبة الجديدة "إيما موشن"، نسبة إلى الشركة الألمانية المصنعة "إيما للمراتب"، وتستخدم 360 مستشعر حركة لرصد أقل قدر ممكن من الضغط وتتفاعل معه بإعادة قولبة مستوى سطحها من أجل الاتساق مع جسم النائم.

تحسين حياة الإنسان

بدوره، اعتبر مانويل مولر، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، أن مهمة الاختراع هي المساعدة في تحسين حياة الإنسان من خلال تغيير طريقة نومه.

وأظهرت الدراسات مدى تأثير النوم على صحة الإنسان العامة، لذا نقوم بالاستثمار بكثافة في الأبحاث وجهود تطوير المنتجات التي تساعد الناس على النوم بذكاء.

ويتم توصيل مرتبة "إيما موشن" بمصدر طاقة عبر كابل وتعمل في صمت طوال الليل. يغطي الجزء العلوي من المرتبة طبقة من الإسفنج، ولكن يوجد تحتها مباشرة مستشعر الذكاء الاصطناعي، الذي يتألف من "شبكة كثيفة من أجهزة استشعار الحركة لرصد أوضاع النوم المتغيرة والتفاعل معها والاستجابة لها، فيما وصفته الشركة المنتجة بأنه عملية ترجمة فورية بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي لأوضاع النوم في الحال مع إعادة تعديل ارتفاع وانخفاض طبقة الإسفنج عن طريق الهواء بنعومة وسلاسة بناء على بيانات وقياسات يتم الحصول عليها من مخزون هائل من البيانات بما يتناسب مع أوضاع النوم المختلفة.

وضعية سليمة للعمود الفقري

وتوضح الشركة الألمانية أن التعديل النشط طوال الليل يجعل العمود الفقري متوازنًا وفي وضعية سليمة صحيا.

كما تشتمل المرتبة الذكية النشطة على تقنية "دايموند" الإضافية التي تدعم تعديل درجة حرارة مراتب الأسرة، بهدف تبديد درجات حرارة الجسم الزائدة أثناء النوم بشكل مستمر وفعال.

إلى ذلك، يوجد تطبيق إلكتروني لتشغيل المرتبة وتعديلها بحسب تفضيلات المستخدم بشكل فردي، من أجل الحصول على الدرجة الصحيحة من الدعم وتوزيع الضغط والارتفاعات بكل دقة حسب كل طول ووزن كل مستخدم.

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