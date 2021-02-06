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أصغر حيوان زاحف.. اكتشاف حرباء بحجم بذرة عباد شمس

بحجم بذرة عباد الشمس.. اكتشاف نوع جديد من فصيلة الحرباء

أصغر حيوان زاحف.. اكتشاف حرباء بحجم بذرة عباد شمس

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دبي - العربية.نت

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قد يكون أصغر حيوان زاحف على وجه الأرض، ما اكتشفه فريق علماء مشترك من ألمانيا ومدغشقر وذلك أثناء قيامهم برحلة استكشافية في شمالي مدغشقر.

إلى ذلك، قال علماء الحيوان من ولاية بافاريا، إنهم اكتشفوا ذكرا وأنثى من حيوان الحرباء لا يزيد حجمه على بذرة عباد الشمس.

وأوضح الفريق أن طول ذكر "بروكسيا نانا" أو "نانو حرباء" لا يزيد على 13.5 مليمتر، مما يجعله الحيوان الأصغر من بين جميع الأنواع المعروفة من الزواحف البالغ عددها 11500 نوع.

بينما الطول الإجمالي للزاحف المتلون، من الأنف إلى الذيل، أقل بقليل من 22 مليمترا.

وبحسب رويترز، فإن معهد الأبحاث أكد أن أنثى الحرباء النانوية أكبر بكثير من الذكر، مشيرين إلى أن طولها الإجمالي يصل إلى 29 مليمترا.

وأقرب الأنواع لهذا المخلوق هو "بروكسيا مايكرا"، وهو أكبر قليلا من حيث الحجم، وقد تم الإعلان عن اكتشافه في العام 2012.

ويفترض العلماء أن موطن الحرباء في مدغشقر، محدود، كما هو الحال بالنسبة للأنواع الفرعية المماثلة.

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