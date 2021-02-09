لحظة تاريخية للعرب.. "مسبار الأمل" يصل مدار المريخ

في لحظات تاريخية للعرب، أعلن مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، عمران شرف، مساء الثلاثاء، نجاح مهمة المسبار ووصوله لمدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، ليكون بذلك أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف المريخ.

وقال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد "نبارك للإمارات والعرب بوصول مسبار الأمل لمداره".

كما عبر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بالإنجاز الإماراتي والعربي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل العربية، أن مركز التحكم أكد ‬⁩ بدء عملية حرق الوقود في المسبار، استعدادًا لدخوله مدار الالتقاط حول المريخ.

محمد بن زايد: نبارك لـ #الإمارات والعرب بوصول #مسبار_الأمل لمداره #العربية pic.twitter.com/AVXfJ8ngkU — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 9, 2021

كما أكد مدير المشروع عمران شرف، أن أنظمة المسبار تعمل بشكل جيد، وتم تنفيذ الأوامر الذاتية حسب المتوقع.

ففي تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات) دخل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، وهي لحظة تختصر 6 سنوات من العمل الدؤوب والمستمر لفريق كامل من المهندسين الإماراتيين الذين قضوا 5.5 مليون ساعة عمل.

المسبار المنطلق بسرعة 121,000 كم/س، عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية، وخامس دولة في العالم تصل إلى المريخ على الإطلاق.

تمت المهمة بنجاح



Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

يذكر أن رحلة "مسبار الأمل" كانت انطلقت من مركز تانيغاشيما الياباني في 20 من يوليو 2020، في وزن آلي يصل إلى 1350 كيلوغراما، وهو بحجم سيارة رباعية الدفع تقريبا.

وقد استخدم منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للإطلاق من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني.

بدورهم، أكد مسؤولون إماراتيون أن مناورة الثلاثاء، لدخول مدار المريخ هي "الأكثر أهمية وتعقيدا"، مشيرين إلى أنه سيكون لإبطاء سرعة المركبة الفضائية إلى الحد الذي يسمح بإدخالها في مدار الجاذبية شأن كبير.