حاملة طائرات إيطالية تصل إلى فيرجينيا الأميركية.. لهذا السبب

وصلت حاملة الطائرات أي تي إس كافور ITS Cavour من البحرية الإيطالية إلى ولاية فرجينيا الأميركية لإجراء تجارب تؤهلها للحصول على شهادة أمان لهبوط وإقلاع مقاتلات من طراز F-35B، وفقا لما نشرته وكالة أنباء "يو بي أي" الأميركية.

وفقًا لبيان البحرية الأميركية، وصلت حاملة الطائرات الإيطالية، التي يبلغ طولها 800 قدم وتقل على متنها أكثر من 1200 ضابط وطاقم طيران، إلى المحطة البحرية نورفولك بولاية فرجينيا مطلع هذا الأسبوع.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الأميركي الثاني أن حاملة الطائرات "كافور" ستخضع لبرنامج عمل مكثف، يشتمل على تجارب بحرية وأنشطة وظيفية، بمعرفة فريق اختبار من مكتب البرنامج المشترك F-35، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، للتأكد من أنها آمنة لتشغيل مقاتلات طراز F-35.

تعاقدت إيطاليا على شراء 30 مقاتلة من طراز F-35B، والتي تتميز بقدرات الإقلاع القصير والهبوط العمودي، لاستخدامها بواسطة قواتها البحرية والجوية.

وقال مسؤولون أميركيون إن السفينة الإيطالية يتم استضافتها رسميًا في نورفولك بواسطة حاملة الطائرات يو إس إس جون سي ستينيس، التي يتولى طاقمها تنسيق عمليات التزود بالوقود والغطس وخدمات أخرى على الرصيف البحري.

مناورات في مياه الأطلسي

وأثناء عبورها المحيط الأطلسي الأسبوع الماضي، قامت المدمرة يو إس إس ستاوت من طراز أرلي بورك، بالإضافة إلى الجناح الجوي لحاملة الطائرات 7 التابعة للبحرية الأميركية وجناح باترول والاستطلاع 11، باستقبال حاملة الطائرات الإيطالية، حيث تم إجراء مناورات وتدريبات حول قابلية التشغيل البيني لمدة ثلاثة أيام. اشتملت الإجراءات على مناورات متكاملة للسفن وتجارب حرب مضادة للسفن، بمشاركة طائرات استطلاع من طراز P-8، بالإضافة إلى مناورات دفاع جوي وعمليات اعتراض جوية باستخدام مقاتلات طراز F / A-18 وC5I، علاوة على تدريبات للقيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات الإلكترونية.

مهنية وبراعة

وأعرب النقيب جيانكارلو سيابينا، ضابط قيادة حاملة الطائرات أي تي إس كافور، في بيان صحافي، عن امتنانه للترحيب "الحار من جانب الأسطول الثاني للبحرية الأميركية عند الوصول إلى مياه غرب المحيط الأطلسي".

قال سيابينا إن ضباط وطاقم حاملة الطائرات كافور بكامل أفراده أبدى أعجابه بالمهنية والبراعة في الإبحار خلال هذه الأيام الثلاثة من التدريب من قبل أطقم يو إس إس ستاوت و سي في دبليو 7 وسي بي آر دبليو 11".

خطة استراتيجية في السيناريو الدولي

كان وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني قد قام بزيارة لحاملة الطائرات قبل مغادرتها سواحل إيطاليا، وصرح قائلًا: إن هذه المهمة "بكل تأكيد نشاط تقني وعملي، لكن لها أيضا تأثيرات مهمة على مستوى الدفاع الوطني وكذلك على مستوى الخطة العسكرية الاستراتيجية في السيناريو الدولي".

وأوضح غويريني أن "إيطاليا، في الواقع، ستكون واحدة من الدول القليلة في جميع أنحاء العالم، مع الولايات المتحدة و[بريطانيا] واليابان، التي ستضم إلى قدراتها حاملة طائرات مزودة بطائرات مقاتلة من الجيل الخامس [F- 35 سلسلة]".