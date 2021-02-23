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رأيت المريخ فلتستمع لأصواته.. هبّة ريح من الكوكب الأحمر!

صور من المريخ

رأيت المريخ فلتستمع لأصواته.. هبّة ريح من الكوكب الأحمر!

العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ

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دبي - العربية.نت

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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا' أول مقطع صوتي من المريخ عبارة عن صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة برسفيرنس، ومعه أيضاً أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر.

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وعلى الرغم من أن الميكروفون لم يعمل أثناء الهبوط، إلا أن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.

هبّة ريح

فقد شغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعاً صوتياً قصيراً لما قالوا إنها هبة ريح على السطح، فيما أظهر مقطع الفيديو ومدته ثلاث دقائق و25 ثانية فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من الغبار.

بدوره، أفاد مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا للصحافيين، بأن لقطات فيديو رائعة حقًا سجلتها الوكالة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ.

فيما قالت جيسيكا صامويلز، مديرة مهمة برسفيرنس على السطح، إن العربة الجوالة تعمل كما هو متوقع حتى الآن. وأضافت "يسعدني أن أعلن أن برسفيرنس بخير".

يشار إلى أن برسفيرنس و ما إن لمست سطح المريخ الخميس الماضي، حتى بثت المركبة البالغ وزنها 1050 كلغ، وتكاليفها ملياران و700 مليون دولار، أول صورة لمساحة من فوهة Jesero حيث هبطت لتدرس وضعها الجيولوجي، ولتبحث طوال 687 يوما عن أي أثر لحياة تبرعمت ببيئتها في ماضي الكوكب البعيد، لأن "جيزيرو" كانت قبل 3 مليارات و500 مليون عام، أشبه ببحيرة قطرها 49 كيلومترا، غنية بماء يتدفق إليها من قناتين تظهران في الصور كما دلتا من نهر انقسم إلى فرعين.

وواصلت المركبة من بعدها التقاط صور للمنطقة المحيطة بها وأرسلتها إلى فريق التحكم في NASA على الأرض.

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