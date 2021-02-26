.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصرية تحصد جائزة أفضل العلماء السيدات في إفريقيا لعام 2020

فكيهة هيكل

مصرية تحصد جائزة أفضل العلماء السيدات في إفريقيا لعام 2020

متابع الغاء المتابعة

  القاهرة - ريم الششتاوي  

نشر في: آخر تحديث:

فازت الدكتورة المصرية فكيهة هيكل، أستاذة الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا، بجائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما".

وقدمت الدكتورة المصرية إسهامات علمية عديدة بازرة في مجال تآكل الفلزات، وتطوير مواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة، بالإضافة لنشرها أكثر من 90 بحثاً في مجلات عالمية مرموقة، وفوزها بالعديد من الجوائز العلمية المحلية والعالمية. كما أن اسمها ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأميركية لأفضل 2% من علماء العالم أكتوبر 2020.

وتعد جائزة "كوامي ناكروما" أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويأتي اختيار اسم "الاتحاد الإفريقي"كوامي ناكروما للتميز العلمي" تخليداً لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.

ومن جهته هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة فكيهة محمد الطيب هيكل أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة؛ لفوزها بجائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا.

وأشاد الوزير بالاسهامات العديدة التي قدمتها الدكتورة فكيهة هيكل في مجالها العلمي، مشيراً إلى عناية الدولة بالعلماء المتميزين، وفخرها الدائم بالمكانة الدولية التي يحققونها، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل العلمية والأكاديمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد