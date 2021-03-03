هل سمعتم عن أسماك قرش مضيئة!

عثر علماء ثلاثة أنواع من أسماك القرش تضيئ في الظلام، وتعيش في المياه العميقة قبالة سواحل نيوزيلاندا.، وفق ما أوردته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وكشف العلماء في دراسة نشرت أمس الثلاثاء أن هذه الأسماك تم العثور عليها في منطقة بقاع المحيط إلى الشرق من نيوزيلاندا في يناير من العام الماضي.

ورصد هذا الاكتشاف من قبل علماء من جامعة لوفان في بلجيكا ومن المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلاندا.

وذكر العلماء أن أنواع هذه الأسماك هي القرش كيتفين، والقرش الأسود، والقرش الجنوبي.

ورغم أن هذه الأنواع الثلاثة معروفة بالفعل لعلماء الأحياء البحرية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على ظاهرة التلألؤ البيولوجي فيها، والتي تجعلها تضيء في الظلام.

وفي حين أن العديد من الحيوانات البحرية - وكذلك بعض الحشرات مثل اليراعات - تنتج ضوءها الخاص، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذه الظاهرة في أسماك القرش الكبيرة.

وأفاد العلماء أن هذه الأضواء المتوهجة لأسماك القرش قد تساعدهم على الاختباء من الحيوانات المفترسة أو التهديدات الأخرى الموجودة في الماء.

ويحدث التلألؤ البيولوجي من خلال آلاف الخلايا المنتجة للضوء الموجودة داخل جلد أسماك القرش.