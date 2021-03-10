.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نيزك نادر سقط في هذا البلد وحمل مكونات حياة!

كرة نار (istock)

نيزك نادر سقط في هذا البلد وحمل مكونات حياة!

كرة نارية تكونت من مواد عضوية وأحماض أمينية أضاءت السماء الشهر الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أضاءت كرة نارية السماء فوق المملكة المتحدة وشمال أوروبا في 28 فبراير/شباط الماضي عبارة عن نوع نادر للغاية من النيازك قال عنها الخبراء إنها تحمل إجابات لأسئلة حول التاريخ المبكر للنظام الشمسي والحياة على الأرض.

هذا ما عثر عليه في نيزك مكتشف عام 1984 علم هذا ما عثر عليه في نيزك مكتشف عام 1984

فقد تم جمع ما يقرب 300 غرام من النيزك من بلدة صغيرة في غلوسيسترشاير في بريطانيا من قبل علماء أفادوا بأن هذه الصخرة تشكلت من كوندريت كربوني، وفق شبكة أخبار "سي أن أن"، وهو عبارة عن نيزك حجري غير معدني لم تتغير خصائصه عن الجسد الأم بفعل الانصهار أو التباين.

أما المادة التي تكون هذا النيزك فهي أكثر المواد بدائية ونقية في النظام الشمسي، ومن المعروف أنها تحتوي على مواد عضوية وأحماض أمينية أي مكونات الحياة.

"بحالة جيدة"

بدوره، أفاد متحف التاريخ الطبيعي في لندن بأن القطع التي بحوزته في حالة جيدة، وقد استعيدت بسرعة كبيرة بعد سقوط النيزك بحيث يمكن مقارنتها بعينات الصخور التي أعيدت من بعثات فضائية، من حيث النوعية والكمية.

يشار إلى أن النيازك تعد أقدم بكثير من أي صخرة من الأرض، وقال المتحف إنهم يسافرون عادة لآلاف السنين عبر الفضاء، مضيفا أن صخرة الفضاء تشبه العينة التي أعيدت مؤخرًا إلى الأرض من الفضاء بواسطة مهمة هايابوسا 2 اليابانية، والتي أعادت حوالي 5.4 غرام من شظايا كويكب "ريوغو" وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

إلى ذلك، ووفقًا للمتحف، من المتوقع أن يتم اكتشاف المزيد من أجزاء النيزك التي يمكن العثور عليها في شكل أحجار سوداء أو أكوام من الصخور الصغيرة أو حتى الغبار في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد