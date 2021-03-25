فريق بحثي مصري يستخرج وقود الديزل من زيوت الطحالب

استطاع فريق بحثي من طلاب الفرقة النهائية المستوى الرابع ببرنامج التقنية الحيوية الصناعية بقسم علم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا، من الحصول على مشروع بحثي لاستخراج وقود الديزل من زيوت الطحالب.



وأشار الدكتور مصطفى الشيخ، أستاذ علم النبات بكلية العلوم بجامعة طنطا لـ"العربية.نت" إلى أن الهدف من المشروع هو إنتاج وقود الديزل الحيوي كطاقة نظيفة متجددة وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون والذي يسبب الاحتباس الحراري، كما أنه يمثل أحد أشكال الطاقة المتجددة، وذلك بالإضافة إلى أن هناك منتجات ثانوية تنتج من عملية إنتاج وقود الديزل الحيوي وتحتوي على كميات من النيتروجين والفوسفور التي يمكن استخدامها كأعلاف في تغذية الحيوانات والدواجن والاسماك أو كسماد حيوي.





وتابع الدكتور مصطفى أن سبب اختيار الطحالب تحديداً هو أن الطحالب كائنات حية وحيدة الخلية، يمكن أن تتكاثر بشكل سريع جداً، لتكوينها ليبيدات كبيرة جداً، ولا تحتاج إلى مكان، لعدم احتياجها لأرض خصبة أو مياه عذبة مثل بعض المزروعات، ويمكن زراعتها في مياه مالحة، وبذلك لا نحتاج لمياه عذبة، بالإضافة إلى نموها السريع في بيئات مختلفة.



أفاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن العمل بهذا المشروع يتم بمعامل قسم النبات بكلىة العلوم جامعة طنطا وبتمويل 75 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا "مشروعي بدايتي" للعام المالى 2020/2021.



وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المشروع يقدم أحد الحلول للحصول على طاقة نظيفة متجددة من مصدر حيوي وهو "الزيوت الخاصة بالطحالب"، والتي تنتج كميات كبيرة من الزيوت، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية التي تساهم في خدمة المجتمع وتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة .2030





وأشار إلى أن مواكبة الاحتياج العالمي للوقود والحاجة إلى مصدر متجدد ونظيف بات ضرورة حتمية، في ظل عيوب الوقود الحفري، حيث يساهم بشكل رئيسي في الاحتباس الحراري الناتج عن الانبعاثات الناجمة من احتراق الوقود الحفري ما يجعله مصدر خطر وتهديد للبيئة لكونه غير متجدد.



وأضاف قائد المشروع الطالب كريم محمد المغربي، أن منهجية العمل بالمشروع تتم من خلال عزل الطحالب من البيئات المختلفة، ومن ثم زراعة الطحالب المعزولة معمليا ثم يتم تحديد الطحالب التي تحتوي على أكبر كمية دهون، ويتم استخلاص هذه الدهون ليتم معالجتها وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي وبعد ذلك تحديد جودة وقود الديزل الحيوي.



كما أشار إلى أن الطحالب تنتج كميات كبيرة من الزيوت، بالإضافة إلى تغلبها على العديد من الظروف البيئية الصعبة (الأراضي القاحلة - المياه غير الصالحة للزراعة)، إلى جانب ضبط الظروف المناسبة لزراعة الطحالب للحصول على أعلى إنتاجية من حيث الكمية والجودة وأقل تكلفة.



وتابع الدكتور مصطفى الشيخ،أن المشروع يحتاج لتبنٍ من رجال الأعمال أو الحكومة، للاستفادة منه بشكل واسع.