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كدعم مناخي.. هيئة علمية أميركية تفكر في تقنية لتبريد الهواء 

تغير المناخ
تعبيرية

كدعم مناخي.. هيئة علمية أميركية تفكر في تقنية لتبريد الهواء 

التقرير يبحث في 3 طرق لتبريد الهواء: وضع جزيئات عاكسة للحرارة  بطبقة الستراتوسفير وتغيير سطوع غيوم المحيط وتخفيف الغيوم العالية.

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                   أسوشيتد برس 

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قالت الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الخميس إن البلاد يجب أن تفكر بجدية في فكرة العبث بالغلاف الجوي لتبريد ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتسريع البحث في كيفية وما إذا كان يجب على البشرية إحداث تغيير على الكوكب.

لا يوصي تقرير الأكاديمية التي أقامها أبراهام لينكولن لتقديم مشورة الخبراء للحكومة، بتنفيذ الهندسة الجيولوجية الشمسية لإعادة الحرارة إلى الفضاء. على الأقل ليس بعد.

لكن التقرير يقول إن هناك حاجة إلى استكشاف خطة طوارئ، لأن الطقس القاسي المدفوع بتغير المناخ قد ساء منذ آخر مرة نظرت فيها الأكاديمية في القضية المشحونة بشدة في عام 2015. وهذا يتطلب بحثًا منسقًا حول ما إذا كانت تقنية تعديل الهواء ستنجح فضلا عن آثارها الجانبية الخطيرة المحتملة وأخلاقياتها واحتمال التداعيات السياسية.

ويبحث التقرير في ثلاث طرق ممكنة لتبريد الهواء: وضع جزيئات عاكسة للحرارة في طبقة الستراتوسفير، وتغيير سطوع غيوم المحيط، وتخفيف الغيوم العالية.

وفي هذا الصدد، قالت عالمة كيمياء الغلاف الجوي للمحيطات في معهد "سكريبس"، لين راسل، المؤلفة المشاركة في التقرير لأسوشيتدبرس، إن "هندسة المناخ فكرة غبية حقًا، لكنها قد لا تكون غبية مثل عدم القيام بأي شيء في هذه المرحلة أو الاستمرار في القيام بما كنا نفعله. إنها تنطوي على الكثير من المخاطر ومن المهم أن نتعلم منها بقدر ما نستطيع."

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أوصت اللجنة بزيادة الإنفاق البحثي عدة مرات إلى 40 مليون دولار سنويًا، جنبًا إلى جنب مع "منحدرات الخروج" لإنهاء الدراسة إذا تم العثور على مخاطر غير مقبولة.

وقال رئيس اللجنة كريس فيلد من جامعة ستانفورد، "بصراحة لا أعرف ما إذا كان سيكون لها معنى أم لا".

يتخوف النقاد، مثل ريموند بيريهمبرت من جامعة أكسفورد، من وجود "خطر أخلاقي" يوفر خيارًا مغريًا لاستخدام التكنولوجيا المشكوك فيها بدلاً من التقليل الضروري من التلوث الكربوني. وقال إن مصطلح الهندسة الجيولوجية يجعل الأمر يبدو وكأن البشر يتحكمون في الحرارة مثل منظم الحرارة.

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