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شغل جميع المقاعد في أول رحلة فضائية طاقمها من المدنيين

Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor and Chris Sembroski pose for a photo at the SpaceX launch tower at NASA's Kennedy Space Center at Cape Canaveral, Florida U.S., March 29, 2021 in this handout image provided by SpaceX. Picture taken March 29, 2021. Inspiration 4/Handout via REUTERS. ATENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES
رواد الفضاء المدنيين الـ4 الذي سينطلقون بهذه الرحلة الفريدة
إيلون ماسك

شغل جميع المقاعد في أول رحلة فضائية طاقمها من المدنيين

الملياردير جاريد أيزاكمان سيكون "قائد الرحلة" التي تنظمها "سبيس إكس" والتي ستستغرق 4 أيام

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لندن - رويترز

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انضمت أستاذة لعلوم الأرض ومحلل بيانات في مجال الطيران إلى طاقم من أربعة أفراد للانطلاق في رحلة لشركة "سبيس إكس" هذا العام، وُصِفت بأنها "أول رحلة فضائية في التاريخ طاقمها بالكامل من المدنيين".

وطُرح اسما الراكبين الجديدين خلال إفادة صحافية أمس الثلاثاء من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا أجراها بنجي ريد، رئيس الرحلات الفضائية المأهولة في "سبيس إكس"، والملياردير جاريد أيزاكمان الذي رأى أن "عمل الخير هدف من أهداف المهمة".

وسيدفع أيزاكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية "شيفت 4 بايمنتس"، مبلغاً لم يُحدد لكن يُفترض أنه ضخم للملياردير إيلون ماسك مالك شركة "سبيس إكس" حتى ينطلق هو وثلاثة آخرون في رحلة فضائية مدنية على متن كبسولة "كرو دراغون".

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة بعد 15 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام من الانطلاق إلى الهبوط.

وقال أيزاكمان (38 عاماً) للصحافيين: "عند استكمال المهمة، سيتأملها الناس ويقولون إنها كانت المرة الأولى التي يتسنى فيها لأناس عاديين السفر إلى الفضاء".

وتهدف الرحلة، التي أُطلق عليها اسم "إنسبيريشن 4"، بالأساس إلى التوعية وحشد الدعم لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، وهو مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان. وقد تعهد أيزاكمان شخصياً بدفع 100 مليون دولار للمركز.

وبوصفه "قائد" الرحلة الفضائية، وقع اختيار أيزاكمان على هيلي آرسينو (29 عاماً) لتكون أول أفراد الطاقم المدني. وآرسينو مساعدة طبيب في مستشفى سانت جود وناجية من سرطان العظام وكانت تتلقى، في طفولتها، العلاج في المركز الذي يقع مقره بولاية تنيسي.

رواد الفضاء المدنيين الـ4 الذين سينطلقون بهذه الرحلة الفريدة
رواد الفضاء المدنيين الـ4 الذين سينطلقون بهذه الرحلة الفريدة
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واختير كريس سمبروسكي (41 عاماً)، وهو موظف بيانات في مجال الطيران من منطقة سياتل ومن قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، وسيان بروكتور (51 عاماً) وهي أستاذة لعلوم الأرض في كلية ساوث ماونتن بولاية أريزونا لاستكمال طاقم المهمة إلى جانب أيزاكمان وآرسينو.

وسيخضع الأربعة لتدريب مكثف على غرار المنهج الذي يستخدمه رواد الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" استعداداً لمهمات "سبيس إكس".

ويقول القائمون على المهمة إن (إنسبيريشن4) ليست مجرد نزهة لملياردير في الفضاء ووعدوا بأن يجري الطاقم المدني خلال رحلته القصيرة عددا من التجارب العلمية التي لم تتحدد بعد.

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