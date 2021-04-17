مفاجأة عن التعقيم بالكحول.. وسر نسبة 70%

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح التنظيف والتعقيم عادة يومية تلازم البشرية في كل أنحاء المعمورة، فقد أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام الماء والصابون كاختيار أول للقضاء على الفيروسات والجراثيم ويأتي في المرتبة الثانية الكحول بنسبة تركيز 70%.

ولكن لم يتوقف البعض عن السبب وراء نسبة 70% تحديدًا وربما ظن آخرون أن الحصول على كحول بنسبة تركيز أعلى ربما يحقق نتائج أفضل أو مزيد من الحماية.

الأعلى تركيزًا ليس الأقوى

وفي هذا الشأن، يوضح الخبراء، أن الكحول بنسبة تركيز 70٪ أفضل في التعقيم، لأنه يحتوي على كمية أكبر من الماء، مما يساعد على الذوبان ببطء وبالتالي مدة أطول لاختراق الخلايا وقتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع WebMD

كما أن قوة التعقيم للكحول بتركيزات أعلى من 80 إلى 85٪ تنخفض بشكل قاطع، موضحين أن التركيزات الأعلى تكون مناسبة أكثر لاستخدامات التنظيف وليس التعقيم والتطهير.

غير خافض للحرارة

ومن الأخطاء الشائعة في استخدامات الكحول، التي وردت في التقرير، أن الأطباء والآباء كانوا يعتقدون لسنوات أن فرك الكحول على بشرة الأطفال يعالج ارتفاع درجة الحرارة والحمى.

ولكن على الرغم من أن الكحول يجعل ملمس الجلد أكثر برودة، فإن الأبحاث العلمية تؤكد خطورة استخدامه على بشرة الأطفال، لأنها تمتصه ويتسبب في التسمم الكحولي الذي يمكن أن تصل تداعياته إلى الغيبوبة وحتى الوفاة، خاصة للرضع والأطفال الصغار.

كما ينصح الخبراء بأن يتم علاج ارتفاع الحرارة لدى الأطفال بالأدوية التي تحتوي على الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين.

تحذيرات عامة

هذا ويحذر الخبراء من خلط الكحول مع المُبيض لأنه يمكن أن ينتج عنهما غازات خطرة يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين وحرقة العينين والحلق أيضا.

ويوصى بعدم استخدام الكحول سواء لتنظيف أو تعقيم الأسطح الخشبية، لأن المادة الكيميائية الناشئة تتسبب في إتلاف تشطيب الخشب. وينسحب الأمر نفسه على الجلود المدبوغة التي تتلف إذا تم مسحها بالكحول.

ويوضح الخبراء أن ما ينطبق على المنزل والمكتب يسري على صالون السيارة الذي تتعرض مكوناته الخشبية والجلدية للضرر والتلف بمرور وتظهر عليها تشققات أو تغيير للألوان وينصح الخبراء باستخدام المنظفات الخاصة بالأخشاب والجلود المدبوغة للتنظيف أو التعقيم بدلًا من الكحول.