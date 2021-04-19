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ناسا: المروحية "إنجينيويتي" تحلق بنجاح فوق المريخ

ناسا.. المريخ وأد المركبة
تعبيرية

ناسا: المروحية "إنجينيويتي" تحلق بنجاح فوق المريخ

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واشنطن – فرانس برس

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين، أن مروحيتها المصغرة "إنجينيويتي" نفذت أولى طلعاتها في أجواء المريخ، في خطوة تاريخية تأخرت أكثر من أسبوع بسبب مشكلة تقنية.

وأكد أحد مهندسي مختبر الدفع النفاث (جت بروبلشن لابوراتوري) التابع لناسا أن "بيانات الارتفاعات تؤكد أن إنجينيويتي نفذت أول طلعة لمركبة مزودة بمحرك على كوكب آخر"، على وقع التصفيق وصيحات الفرح.

ونشرت ناسا مقطع فيديو قصيراً عن الرحلة التقطته العربة الجوالة "برسيفرنس" التي وصلت على متنها "إنجينيويتي" إلى الكوكب الأحمر قبل الانفصال عنها.

ويبيّن المقطع مركبة تحلق على علو ثلاثة أمتار قبل أن تهبط على سطح المريخ.

وأرسلت المروحية نفسها صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها ظلها على الكوكب الأحمر.

مروحية تابعة لـ"ناسا" في طلعة بأجواء المريخ غداً علم مروحية تابعة لـ"ناسا" في طلعة بأجواء المريخ غداً

وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي أونغ بحماسة كبيرة "يمكننا الآن القول إن البشر نجحوا في جعل مركبة ذات محرك تحلق فوق كوكب آخر".

وبعدما كانت الرحلة مقررة في أبريل، أرجئت بسبب مشكلة تقنية ظهرت خلال اختبارات على مراوحها.

وتشكل المهمة تحديا كبيرا، لأن كثافة الهواء في المريخ توازي 1% من تلك الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

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