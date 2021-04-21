خطر يهدد النساء أكثر من الرجال.. احذرن النوم المتقطع ليلاً

كشفت دراسة حديثة، إلى أن النساء اللواتي لا يستطعن الحفاظ على نومهن دون انقطاع طوال الليل أكثر عرضة للوفاة في سن صغيرة لأسباب تتعلق بأمراض القلب بمقدار الضعف.

وأكدت أن النساء اللواتي يعانين من أكثر حالات الاستيقاظ أثناء الليل معرضات مرتين تقريباً لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدمويةK مقارنة بالأخريات اللواتي يحصلن على نوم متواصل ليلاً.

ألم وضوضاء

كما تعد حالة "الاستيقاظ اللاواعي" استجابة طبيعية للدماغ لإيقاظ الشخص عندما يرصد علامات تنبيه ربما تكون خطرة، مثل الألم والضوضاء العالية والضوء وصعوبة التنفس.

ومن غير المحتمل أن يتذكر الشخص "الاستيقاظ اللاواعي"، لأنها ليست مؤثرة بما يكفي لإيقاظ الشخص بشكل تام وإنما هي فقط تؤدي إلى عدم الاستغراق في نوم عميق.

هذا وقام الباحثون بفحص بيانات النوم لحوالي 8000 شخص من المشاركين، بأعمار بين 64 و83 عامًا، وتم تتبع حالاتهم لمدة تتراوح بين ستة أعوام و11 عامًا، ووفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن دورية European Heart.

الرجال أقل تأثرا

كما توصل الباحثون إلى أن هناك خطرًا متزايدًا على الرجال ولكنه كان بدرجة أقل - وليس مهمًا من الناحية الإحصائية في بعض الحالات.

على سبيل المثال، كان الرجال الذين يعانون من اضطرابات الاستيقاظ الليلية بنسبة 8.5% من نومهم أكثر عرضة بنسبة 30% لخطر الوفاة في فترة المتابعة.

من جانبه، قال دكتور دومينيك لينز، الأستاذ المساعد في قسم أمراض القلب في المركز الطبي بجامعة ماستريخت بهولندا، والباحث المشارك في الدراسة، إنه من غير الواضح سبب تأثر النساء بالنوم المضطرب أكثر من الرجال، ولكن ربما يرجع ذلك إلى احتمال "أن الرجال لديهم آليات تعويضية مختلفة للتعامل مع الآثار الضارة لاضطرابات النوم".

وأضاف "ربما يكون لدى النساء عتبة استثارة أعلى، وبالتالي يمكن يؤدي ذلك إلى زيادة عبء اضطرابات النوم على النساء مقارنة بالرجال".

انقطاع النفس أثناء النوم

وأوضح دكتور لينز أن "أحد المحفزات الشائعة للاستيقاظ الليلي هو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، والتي يعد نظام الاستيقاظ اللاواعي هو أحد صمامات الأمان للحماية منها، حيث يقوم بتنشيط جسم الإنسان وتنبيهه من أجل تغيير وضع النوم وإعادة فتح مجرى الهواء العلوي". وتعد الضوضاء من بين الأسباب الأخرى المسببة للاستيقاظ أثناء الليل، على سبيل المثال، ضوضاء الطائرات الليلية.

هذا ويمكن أن يصبح الشخص مدركًا للبيئة المحيطة به، اعتمادًا على قوة الاستثارة أو السبب المثير للاستيقاظ أثناء الليل، ولكن في كثير من الأحيان لا يتذكر أي لحظات للاستيقاظ اللاواعي، ويشعر "عادة بالإرهاق والتعب في الصباح لكن لا يكون على دراية بمرات الاستيقاظ."