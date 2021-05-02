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هذا ما ستقوم به "إنجينيويتي" بعد تمديد مهمتها على المريخ

This NASA photo obtained on April 15, 2021 shows NASA's Ingenuity Mars Helicopter's carbon fiber blades can be seen in this video taken by the Mastcam-Z instrument aboard NASA's Perseverance Mars rover on April 8, 2021, the 48th Martian day, or sol, of the mission. The four blades are arranged into two 4-foot-long (1.2-meter-long) counter-rotating rotors that can spin at roughly 2,400 rpm. The video shows the blades performing a wiggle test before the actual spin-up to ensure they were working properly. The helicopter weighs about 4 pounds (1.8 kilograms) on Earth, and about 1.5 pounds (0.68 kilograms) on Mars. It stands 1.6 feet (0.49 meters) high. It's four specially made carbon fiber blades are arranged into two 4-foot-long (1.2-meter-long) counter-rotating rotors that spin at roughly 2,400 rpm.
مروحية "إنجينيويتي"
الفضاء

هذا ما ستقوم به "إنجينيويتي" بعد تمديد مهمتها على المريخ

كبير مهندسي المروحية ذكّر بأنها غير مصممة أساساً "لمهمة طويلة" مشيراً إلى التأثير الضار لدورات التجميد والذوبان المتكررة

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واشنطن – فرانس برس

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تمديد مهمة مروحية "إنجينيويتي" المصغّرة التابعة لها شهراً إضافياً، لتساند الروبوت الجوال "بيرسيفيرنس"، بعدما نجحت الوكالة في إثبات إمكان التحليق في أجواء الكوكب الأحمر.

وستتولى "إنجينيويتي" من الآن فصاعداً دعم المركبة الجوالة في مهمتها الرئيسية المتمثلة في البحث عن علامات حياة ميكروبية سابقة على المريخ، من خلال مرافقتها مثلاً في استكشاف المواقع ذات الأهمية العلمية التي يتعذر على الروبوت الوصول إليها بعجلاته، أو من تحديد المسار الأكثر أماناً.

الروبوت الجوال "بيرسيفيرنس"
الروبوت الجوال "بيرسيفيرنس"

وأوضحت مديرة قسم دراسة الكواكب في ناسا لوري غليز في مؤتمر صحافي الجمعة أن مهمة "إنجينيويتي" ستتغير من كونها "مهمة إثبات لقدرتها التقنية" لتصبح "مهمة إثبات لقدرتها العملانية، نجمع من خلالها معلومات عن إمكان استخدامها في توفير الدعم التشغيلي" لمركبة "بيرسفيرنس".

وقالت إن مركبات طائرة قد ترافق يوماً ما بعثات الاستكشاف البشرية أيضاً، وهو ما تتيح هذه المرحلة الجديدة اختباره. وأضافت: "سنجري تقويماً لما توصلنا إليه بعد 30 يوماً" ، من دون أن تستبعد تمديداً إضافياً للتجربة بعد ذلك.

إلا أن كبير مهندسي المروحية بوب بالارام ذكّر بأنها غير مصممة أساساً "لمهمة طويلة"، مشيراً خصوصاً إلى التأثير الضار لدورات التجميد والذوبان المتكررة.

كذلك يؤمل ألا تتحطم "إنجينيويتي" مع تزايد درجة خطورة طلعاتها.

مروحية "إنجينيويتي" تحلّق في المريخ
مروحية "إنجينيويتي" تحلّق في المريخ

وكانت المروحية نجحت إلى الآن في كل طلعاتها، ومنها الرابعة التي نفذتها الجمعة، وهي الأطول، إذ بلغت ما مجموعه 266 متراً في 117 ثانية.

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وكان أبرز أهداف هذه الطلعة تحديد موقع جديد يمكنها أن تهبط فيه بأمان قريباً جداً.

وهي كانت حتى الآن تعود دائماً إلى مدرجها الأساسي، لكن الحال لن تكون كذلك في الطلعة الخامسة التي يُتوقع أن تحصل في غضون أسبوع تقريباً. وتعتزم ناسا تنفيذ طلعتين أخريين للمروحية على مدى 30 يوماً.

وكان من المقرر أساساً أن تنتهي مهمة المروحية بعد شهر من بدايتها، إذ كانت ناسا تلحظ جعل المركبة الجوالة تنتقل بعد ذلك بسرعة وبعيداً للوصول إلى منطقة مثيرة للاهتمام تأخذ منها عينات من الصخور.

وبالتالي لا يمكن للمروحية عندها مواكبة وتيرة الروبوت الجوّال إذ يتعين عليها إعادة شحن نفسها بالطاقة بواسطة الألواح الشمسية بين كل طلعة وأخرى.

مروحية "إنجينيويتي" على سطح المريخ
مروحية "إنجينيويتي" على سطح المريخ
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