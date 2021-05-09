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فيديو.. الصاروخ الصيني يغطس بالمحيط الهندي قرب المالديف

الصاروخ أثناء انطلاقه من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في جزيرة هاينان الجنوبية يوم 29 أبريل (رويترز)

فيديو.. الصاروخ الصيني يغطس بالمحيط الهندي قرب المالديف

مكتب هندسة الفضاء الصيني: معظم مكونات الصاروخ "لونج مارش 5بي" احترقت في الغلاف الجوي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعد أن أثار اهتمام العالم أجمع، سقطت بقايا أكبر صاروخ صيني في المحيط الهندي اليوم الأحد ودُمرت معظم أجزائه لدى دخولها الغلاف الجوي لتنتهي بذلك تكهنات استمرت أياماً حول موقع سقوط الحطام.

وتشير الإحداثيات التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية نقلاً عن مكتب هندسة الفضاء الصيني إلى أن موقع الارتطام هو المحيط الهندي غرب جزر المالديف. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سقوط بقايا الصاروخ في المحيط الهندي بالقرب من جزر المالديف.

يذكر أن بقايا الصاروخ "لونج مارش 5بي" كانت أثارت قلق الناس منذ إطلاقه من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، غير أن مكتب هندسة الفضاء قال إن معظم مكونات الصاروخ "لونج مارش 5بي" احترقت في الغلاف الجوي.

الثاني من نوع "5بي"

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10.24 صباحاً بتوقيت بكين (02.24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقاً وخط العرض 2.65 شمالاً.

يشار إلى أن الصاروخ "لونج مارش" الذي أطلق الأسبوع الماضي هو الثاني من نوع "5بي" بعد أول رحلة له في مايو 2020. وسقطت في العام الماضي أجزاء من أول صاروخ "لونج مارش 5بي" في ساحل العاج وألحقت أضراراً ببعض الأبنية لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ناسا تنتقد

إلى ذلك قال رئيس إدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بيل نلسون في بيان إن "على الدول المرتادة للفضاء أن تقلل لأدنى حد الأخطار على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية لدخول الغلاف الجوي وتعزز الشفافية فيما يتعلق بتلك العمليات إلى أقصى درجة".

وأضاف نلسون أنه "من الواضح أن الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطامها الفضائي".

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