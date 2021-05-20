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انفصال أكبر جبل جليد عن انتركتيكا.. طوله 170 كيلومترا

انفصال جيل جليدي عن أنتركتيكا
أكبر جبل جليدي منفصل عن القارة القطبية الجنوبية تتجاوز مساحته 4000 كيلومتر

انفصال أكبر جبل جليد عن انتركتيكا.. طوله 170 كيلومترا

يبلغ طول الجبل الجليدي المسمى "إيه-76" حوالي 170 كيلومترا وعرضه 25 كيلومترا بمساحة إجمالية تبلغ 4320 كيلومترا مربعا

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باريس - فرانس برس

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انفصل أكبر جبل جليد في العالم يساوي حجمه نصف جزيرة كورسيكا، عن جرف "رون" الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، وفقا لصور التقطها قمر اصطناعي تابع لخدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية للتغيّر المناخي، كما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.

ويبلغ طول هذا الجبل الجليدي المسمى "إيه-76" حوالي 170 كيلومترا وعرضه 25 كيلومترا بمساحة إجمالية تبلغ 4320 كيلومترا مربعا.

وأفاد بيان للوكالة نشر الأربعاء أن جبل الجليد المنفصل يطفو في بحر ويدل. ورصدته في البداية هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي، وهي منظمة بريطانية للبحوث القطبية تملك قاعدة قريبة.

وكان أكبر جبل جليد ينجرف في بحر ويدل هو "إيه-23 إيه" الذي تبلغ مساحته 3380 كيلومترا مربعا وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

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والتقط القمر الاصطناعي "سنتينل-1" التابع لخدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية، صور الكتلة الجليدية الضخمة "إيه-76".

وكانت المحطة القطبية البريطانية المقامة على الجرف الجليدي "برنت" على بحر ويدل، قد شهدت انفصال جبل جليدي تبلغ مساحته 1270 كيلومترا مربعا في شباط/فبراير الماضي.

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