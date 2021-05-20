برأيك من يعزز الذكاء الجماعي بفرق العمل الإناث أم الذكور؟

كشفت دراسة أن وجود المزيد من النساء في فريق أو مجموعة عمل يمكن أن يعزز "الذكاء الجماعي" العام لاتخاذ القرار، بالمقارنة مع مجموعة يهيمن عليها الذكور.

وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، قام باحثون من جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفانيا بفحص 22 دراسة تغطي 5349 فردًا منخرطين في أنشطة جماعية وفردية.

مادة اعلانية

حل المشكلات المعقدة

وتوصل الباحثون إلى أن المهارة الفردية إلى جانب تواجد عضوات في فريق العمل والتعاون الجماعي كانت جميعها عوامل تنبئ بالذكاء الجماعي، أو قدرة المجموعة على العمل معًا وحل مجموعة من المشاكل التي تختلف في درجات التعقيد.

خوارزميات تعلم آلي

أظهر البحث، الذي تضمن توظيف خوارزميات التعلم الآلي على مجموعات كبيرة متعددة من البيانات، أنه يمكن توقع نجاح نشاط المجموعة بشكل أفضل باستخدام مقاييس الذكاء الجماعي بدلاً من المهارات الفردية.

نسب الإناث والتنوع العمري

وشملت التدابير الجماعية عناصر مثل الإدراك الاجتماعي للأفراد وتكوين المجموعة، ولا سيما نسبة الإناث والتنوع العمري، وعدد الأفراد المشاركين فيها.

أهم من المهارات الفردية

يعتمد العلم على الذكاء الجماعي من أجل معالجة قضايا تتراوح من تغير المناخ إلى تطوير تقنيات معقدة وعلاج الأمراض.

أظهرت البيانات أن عمليات التعاون الجماعي كانت ذات أهمية مضاعفة للتنبؤ بذكاء الثقة بالمقارنة مع المهارة الفردية.

تقييم عمليات التعاون

قالت الباحثة أنيتا ويليامز وولي، التي شاركت في الدراسة: "تقدم هذه الورقة [البحثية] بعض المقاييس الحسابية لتقييم عمليات التعاون التي يمكن أن تكون أساسية لدراسة التعاون والمضي قدمًا".

أضافت ويليامز وولي أن نتائج الدراسة توصلت إلى أن وجود المزيد من النساء في المجموعة يرفع المستوى العام للذكاء الجماعي.

أون لاين أو وجها لوجه

كما توصل الباحثون إلى النتائج تشير إلى تحسن مستوى الذكاء الجماعي بغض النظر عما إذا كان التعاون وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت.

في بحث سابق، وجد نفس فريق الباحثين أنه يمكن التنبؤ بقدرات فريق عمل على أداء مجموعة واسعة من المهام بواسطة عامل إحصائي واحد يمتثل في مفهوم الذكاء الجماعي.

المفاهيم والمنهجية

تطور نتائج الدراسة علم الأداء الجماعي من الناحيتين المفاهيمية والمنهجية، فباستخدام مقياس الذكاء الجماعي المستند إلى مجموعة متنوعة من المهام، يجب أن تتنبأ درجة مجموعة العمل بالأداء المستقبلي في نطاق أوسع من الإعدادات.

ذكاء جماعي أعلى

يقول الباحثون إن وجود مقياس قوي لقدرة المجموعة على العمل معًا يمكن أن يساعد المديرين في تشكيل فرق عمل وفقًا لتلك المعايير بهدف الحصول على ذكاء جماعي عالٍ.