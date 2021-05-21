روبوت أعمى يتعلم صعود الدرج بأسلوب "الحس العميق"!

ابتكر مهندسون أميركيون روبوتًا يمكنه بسهولة صعود السلالم في الظلام، حسبما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

صعد الروبوت "كاسي" الخطوات في جامعة ولاية أوريغون بنسبة إتقان تصل إلى 80%، بدون كاميرات أو أي أجهزة استشعار أخرى. تم تدريب الروبوت ذي قدمين على استخدام "الحس العميق" أو الوعي بالجسم للتنقل على الأسطح غير المستوية.

أهمية الخاصية المبتكرة

يقول الباحثون ترجع أهمية هذه الخاصية في تحسين قدرة الروبوتات بشكل عام على التحرك وسط ظروف وأجواء يسودها الضباب أو الدخان الكثيف أو الإضاءة الخافتة أو عوامل أخرى تحد من الفطنة البصرية.

كما تم تصميم كاحلي الروبوت كاسي، المزودين بمصادر للطاقة، بحيث يمكنه الوقوف في مكانه دون الحاجة إلى تحريك قدميه باستمرار وتحويل وزنه. وتم تصنيف طريقة حركة الروبوت بأنها "مشي ديناميكي" لأنه يبدو أكثر سلاسة وشبيه بالإنسان أكثر من الإنسان الآلي التقليدي، مما يجعل الروبوت أكثر مهارة في اجتياز التضاريس المعقدة.

التعلم التعزيزي

كان الباحثون في جامعة أوريغون مهتمين بتدريب الروبوت كاسي على صعود السلالم بدون مساعدة كاميرات متصلة بأجهزة كمبيوتر أو أجهزة استشعار أخرى. تم اختبار الروبوت كاسي افتراضيا قبل أن تقوم بتطبيق استخدامات الخبرات الحسية العميقة، التي ترتكز على تقنية تسمى "التعلم التعزيزي البسيط إلى الحقيقي".

تم استخدام جهاز محاكاة لتعليم كاسي كيفية التعامل مع عدد من المواقف، من بينها صعود السلالم والمشي على الأرض المسطحة، وبالتالي تجنب "العديد من حوادث التعثر والسقوط، خاصة في المراحل المبكرة من التدريب".

خدمات توصيل الطلبات

ومن المرجح أن يتم توظيف الابتكار الجديد في مركبات وروبوتات خدمات توصيل الطلبات للمنازل بكفاءة حتى لو كان الجو ضبابيًا أو مظلمًا.

حقق الروبوت كاسي نجاحًا ملحوظًا، إذ تمكن بعد ثلاثة أشهر فقط من المشي دون الوقوع على مجموعة متنوعة من التضاريس، وهو رقم قياسي لم يتمكن معظم الأشخاص من مجاراته في ذلك العمر.