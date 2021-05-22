شاهد.. روبوتات قتالية تدعم تدريبات بالذخيرة الحية في إستونيا

في لمحة لما يمكن أن تكون عليه ساحة المعركة في المستقبل، أجرت قوات الدفاع الإستونية تدريبات بالذخيرة الحية، شارك فيه اثنان من الروبوتات القتالية طراز Milrem Robotics، حيث قاما بمهام تزويد القوات ببيانات تعزز الوعي بالموقف في ساحة القتال، بالإضافة إلى توفير دعم النيران وإجلاء المصابين.

بمشاركة مركبات روبوتية

وفقاً لما نشره موقع New Atlas، تضمنت التدريبات العسكرية، التي جرت خلال أبريل 2021، قيام القوات البرية بمناورة لمواجهة هجوم مدرعات قادم محاكى - تمثله شاحنة توصيل طلبات بيضاء، كما يظهر في مقطع الفيديو. مع بقاء القوة الرئيسية في المواقع الدفاعية على بعد كيلومتر واحد من القوة المعادية، انتقلت المركبة الروبوتية الهجومية THeMIS Combat، المدمجة مع نظام deFNder Light Remote Weapon System، إلى نقطة أمامية بمقدار 430 مترًا.

دعم بنيران مضادة للدبابات

تركزت مهمة روبوت THeMIS Combat Support على نقل ذخيرة الفريق المضاد للدبابات وتوفير نيران الدعم باستخدام مدفع رشاش عيار 7.62 ملم مضاد للدبابات لتغطية تقدم الجنود إلى الأمام.

درون للاستطلاع والمراقبة

وفي الوقت نفسه، أطلقت المركبة البرية الروبوتية طراز THeMIS Observe درون طراز Acecore فوق ساحة المعركة لجمع البيانات ومعلومات الاستهداف لتوجيه المدفعية وللتوعية بالحالة العامة في المنطقة. وإلى جانب المهام القتالية، تم توظيف الدرون لمراقبة سبل السلامة من القصف بالذخيرة الحية.

إسعاف ميداني

في وقت لاحق، بعد تدمير الهدف الأساسي، عملت مركبة الروبوتية THeMIS Combat كإسعاف ميداني لإجلاء الضحايا من خطوط المواجهة إلى العمق الدفاعي. قامت القوات البشرية بالتحكم في الروبوتات من خلال واجهة كمبيوتر محمولة وسماعات الواقع المعزز.

فوائد متعددة

يقول الملازم ماري لي كاب، قائد قسم العمليات والتدريب S3 في كتيبة المدفعية الإستونية: إن "وجود مركبات برية ذاتية التحكم UGV كجزء من قوة الاستطلاع التي تستعد لوصول الوحدة الرئيسية، يساعد على تأمين النيران غير المباشرة وتوفير غطاء للفرق المضادة للدبابات من خلال توفير الدعم الناري المباشر أثناء الاشتباك وأثناء انسحاب بعض الوحدات. ويمكن أن تعمل المركبات الروبوتية أيضًا كحراس على الخطوط الأمامية، خاصة أنها تستطيع توفير الوعي بالموقف وتحديد مصادر النيران المعادية غير المباشرة على خطوط المواجهة الأمامية".