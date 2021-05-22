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مسبار المريخ الصيني يلامس الكوكب الأحمر

المريخ
المريخ

مسبار المريخ الصيني يلامس الكوكب الأحمر

إنجاز صعب تقنياً أكثر صعوبة من الهبوط على سطح القمر.. في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد

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بيجين – أسوشييتد برس

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قالت إدارة الفضاء الصينية اليوم السبت إن أول مركبة فضائية صينية على المريخ انزلقت من منصة هبوطها وهي تتجول الآن على سطح الكوكب الأحمر.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية لامست تربة المريخ في الساعة 10:40 صباحًا يوم السبت بتوقيت بيجين (0240 بتوقيت غرينتش).

أنزلت الصين المركبة الفضائية التي كانت تحمل المسبار على سطح المريخ يوم السبت الماضي، وهو إنجاز صعب تقنيًا أكثر صعوبة من الهبوط على سطح القمر، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد. وهي ثاني دولة تفعل ذلك بعد الولايات المتحدة.

عربة زورونغ الجوالة، التي سميت بذلك تيمنا لإله النار الصيني، أجرت اختبارات تشخيصية لعدة أيام قبل أن تبدأ استكشافها يوم السبت. من المتوقع أن يتم نشرها لمدة 90 يوما للبحث عن أدلة على الحياة.

لدى الولايات المتحدة أيضًا مهمة جارية إلى المريخ، مع مركبة برسيفرانس الجوالة وطائرة هليكوبتر صغيرة لاستكشاف الكوكب. تتوقع ناسا أن يجمع المسبار أول عينة في يوليولإعادتها إلى الأرض خلال عقد من الزمان.

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لدى الصين خطط فضائية طموحة تشمل إطلاق محطة مدارية مأهولة وهبوط إنسان على القمر.

أصبحت الصين في عام 2019 أول دولة تهبط بمسبار فضائي على الجانب البعيد من القمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلاً، وفي ديسمبر جلبت صخورا من القمر إلى الأرض لأول مرة منذ السبعينيات.

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