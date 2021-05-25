قمر الدم العملاق يزيّن سماء الأرض اليوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد سوف يحدث خسوف كلي للقمر، اليوم الأربعاء، ويتفق توقيت وسط هذا الخسوف مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442هـ، حيث يغطي ظل الأرض 100% تقريباً من سطح القمر.

وقال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، إنه يمكن رؤية الخسوف الكلي للقمر في عدد من المناطق ومنها ( جنوب شرق آسيا، وقارة أستراليا، والأميركتان، والمحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية)، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتان تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها 3 ساعات و7 دقائق تقريباً، ويستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة و30 ثانية، ولن يمكن رؤيته في مصر.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد. كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.