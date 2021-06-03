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ناسا تعتزم إرسال مهمتين لكوكب الزهرة للمرة الأولى في عقود

FILE PHOTO: Data from NASA's Magellan spacecraft and Pioneer Venus Orbiter is used in an undated composite image of the planet Venus. NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
كوكب الزهرة
الفضاء

ناسا تعتزم إرسال مهمتين لكوكب الزهرة للمرة الأولى في عقود

المهمتان اللتان ستنطلقان بين عامي 2028 و2030، تهدفان لدراسة الغلاف الجوي والسمات الجيولوجية لأقرب كوكب للأرض

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لوس أنجلوس – رويترز

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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الأربعاء، خططاً لإرسال مهمتين علميتين لكوكب الزهرة بين عامي 2028 و2030، للمرة الأولى في عقود حيث تعود آخر مهمة إلى هذا الكوكب لعام 1990.

صورتان للزهرة تعودان لعام 1974
صورتان للزهرة تعودان لعام 1974

وتهدف هاتان المهمتان لدراسة الغلاف الجوي والسمات الجيولوجية لأقرب كوكب للأرض. وقالت "ناسا" إنها قررت تخصيص 500 مليون دولار تقريباً لتطوير كل مهمة منهما.

المهمة الأولى ستسمى "دافنشي بلس"، وهي التي ستدرس الغلاف الجوي والغازات والكيمياء على الكوكب.

صورة للزهرة تعود لعام 1990
صورة للزهرة تعود لعام 1990
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المهمة الثانية ستحمل اسم "فيرايتاس" وستعمل على رسم خريطة لسطح كوكب الزهرة من المدار للمساعدة في تحديد تاريخه الجيولوجي وسبب تطوره بشكل مختلف عن الأرض.

ومن المتوقع أن تعود المهمة "دافنشي بلس" بأول صور فائقة الجودة للخصائص الجيولوجية الفريدة على الزهرة.

ويعتقد العلماء أن هذه الخصائص يمكن أن تكون شبيهة بالمحيطات التي يتضمنها كوكب الأرض، مما يوحي بأن كوكب الزهرة ربما لديه صفائح تكتونية.

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