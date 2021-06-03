ناسا تعتزم إرسال مهمتين لكوكب الزهرة للمرة الأولى في عقود

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الأربعاء، خططاً لإرسال مهمتين علميتين لكوكب الزهرة بين عامي 2028 و2030، للمرة الأولى في عقود حيث تعود آخر مهمة إلى هذا الكوكب لعام 1990.

وتهدف هاتان المهمتان لدراسة الغلاف الجوي والسمات الجيولوجية لأقرب كوكب للأرض. وقالت "ناسا" إنها قررت تخصيص 500 مليون دولار تقريباً لتطوير كل مهمة منهما.

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المهمة الأولى ستسمى "دافنشي بلس"، وهي التي ستدرس الغلاف الجوي والغازات والكيمياء على الكوكب.

المهمة الثانية ستحمل اسم "فيرايتاس" وستعمل على رسم خريطة لسطح كوكب الزهرة من المدار للمساعدة في تحديد تاريخه الجيولوجي وسبب تطوره بشكل مختلف عن الأرض.

ومن المتوقع أن تعود المهمة "دافنشي بلس" بأول صور فائقة الجودة للخصائص الجيولوجية الفريدة على الزهرة.

ويعتقد العلماء أن هذه الخصائص يمكن أن تكون شبيهة بالمحيطات التي يتضمنها كوكب الأرض، مما يوحي بأن كوكب الزهرة ربما لديه صفائح تكتونية.