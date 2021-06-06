أيعقل وجود كائنات فضائية؟ ناسا تحقق

ما زالت المقاطع التي التقطها عسكريون أميركيون لأجسام مجهولة الهوية، مثار جدل على المستويات كافة في الولايات المتحدة، حيث يبذل رئيس ناسا الجديد بيل نيلسون جهداً لإجراء مزيد من الدراسة لتلك الأجسام خلال الشهر الأول له في المنصب.

وأوضح خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، أنه ليس من الواضح لأي شخص حتى في المستويات العليا من وكالة الفضاء الأميركية، ماهية هذه الأجسام فائقة السرعة التي رصدت من قبل طياري البحرية.

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كما، أضاف أنه لا يعتقد أن الأجسام الغريبة دليل على زيارة كائنات فضائية للأرض. وقال "أعتقد أنني سأعرف" إذا كان الأمر كذلك. لكنه اعترف أنه سيكون من السابق لأوانه استبعاد ذلك كاحتمال.

وقال نيلسون: "لا نعرف ما إذا كانت من خارج كوكب الأرض، أو ما إذا كان عدواً"، معقباً "لا نعتقد أنها ظاهرة بصرية بسبب الخصائص التي وصفها طيارو البحرية".

البحث عن إجابات

من جانبها، أوضحت السكرتيرة الصحافية لناسا جاكي ماكجينيس، أن نيلسون لم ينشئ فريق عمل رسمياً لبدء التحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة.

ومع ذلك، فقد وجه الباحثين للمضي قدماً في استكشاف أي خيوط قد تقود لإجابات على الأسئلة حول الموضوع على النحو الذي يرونه مناسباً.

وأوضح نيلسون أن ناسا لا تعمل بشكل مباشر مع البنتاغون بشأن تقرير سيصدر لاحقاً هذا الشهر عن ذات الموضوع، لكنه قال إنه إذا كان علماء ناسا قادرين على إحراز تقدم في تحديد الأجسام، فإن "البنتاغون سيعرف".

تقييم جديد

إلى ذلك، قالت خمسة مصادر مطلعة على نتائج تلك الدراسة لـ "سي إن إن"، إن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يعثروا على دليل على أن الأجسام الطائرة المجهولة هي مركبات فضائية غريبة، لكن المحققين لم يتوصلوا أيضاً إلى تقييم نهائي لما قد تكون عليه هذه الأجسام الغامضة.

يذكر أن الأجسام الطائرة المجهولة لطالما كانت موضع جذب في الولايات المتحدة وخارجها، وقد تم تأجيج هذا الهوس في عام 2017 من خلال تقرير "نيويورك تايمز" حول العديد من الحوادث التي لاحظ فيها الطيارون العسكريون الأميركيون أجساماً مستطيلة وغامضة تتجول بسرعات عالية وسرية.