4 مقاتلات مُسيرة ستدعم شبحية الجيل الخامس الروسية

يجري العمل حاليًا على تطوير قدرات المقاتلة الروسية طراز Su-57 من الجيل الخامس لتصبح قادرة على توجيه العديد من الطائرات المُسيرة سترافقها خلال أي عمليات جوية، وفقًا لما نشرته مجلة Naitonal Interest نقلًا عن مصدر مطلع في صناعة الدفاع الجوي.

درون "الصياد"

تأتي عملية تطوير تجهيزات قمرة القيادة لمقاتلات Su-57 لكين تواكب احتياجات التحكم والتشغيل لما بين مقاتلتين إلى 4 مقاتلات مُسيرة طراز سوخوي إس-70 أوخوتنيك-بي Sukhoi S-70 Okhotnik-B، والتي تعني ترجمتها الصياد، وهي طائرة شبحية ثقيلة من الجيل السادس ستطير بجانب Su-57.

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سرعة قصوى 1000كم/ساعة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لأول رحلة لطائرة أوخوتنيك-بي في عام 2019، حيث قامت بالتحليق فوق مركز اختبار الطيران الحكومي في تشكالوف في أستراخان، لمدة عشرين دقيقة. ووفقًا للبيان الصحفي المصاحب لمقاطع الفيديو، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة المُسيرة تتميز بتصميم جناح طائر ووزن إقلاع يبلغ حوالي عشرين طنًا وسرعة قصوى تبلغ حوالي ألف كيلومتر في الساعة.

محرك بالغ التطور

ويصل المدى التشغيلي للمقاتلة أوخوتنيك-بي إلى ستة آلاف كيلومتر، فيما يُعتقد أنها تعمل إما بمحرك AL-31F الأقدم أو محرك AL-41F الأكثر تقدمًا، والذي تستخدمه أيضًا مقاتلات سوخوي طراز Su-35.

نظم استشعار متقدمة

وبصفتها مركبة جوية قتالية مُسيرة متعددة المهام UCAV، من المقرر أن تدعم أوخوتنيك-بي مقاتلة Su-57، في مجموعة واسعة من العمليات والوظائف في ساحة المعركة.

مهام استطلاع بعيدة المدى

ومن المحتمل أن تقوم المقاتلة المُسيرة بدور استطلاعي قيِّم من خلال مجموعتها الواسعة من أجهزة الاستشعار الجاري العمل على توصيلها بشكل مباشر بقمرة قيادة المقاتلة الشبحية Su-57 كي يمكن تغذيتها أولًا بأول وبشكل فوري بالمعلومات والبيانات. وسيمكن لمجموعة مكونة من أربع مُسيرات طراز Okhotnik-B أن توسع الوعي بميدان المعركة لقائدي مقاتلات Su-57، وتوفر معلومات الاستهداف للمساعدة في دقة تصويب صواريخ R-37M بعيدة المدى.

2 طن من الذخائر

تتمتع الطائرة أوخوتنيك-بي بقدرات قتالية، مع حجرة أسلحة داخلية تحمل ما يصل إلى ألفي كيلوغرام من الذخائر، مما يمكن أن يشكل تهديدًا خلف خطوط العدو؛ الأهم من ذلك، أنها سيمكنها تنفيذ ضربات خطيرة دون تعريض طيار مقاتلة Su-57 للخطر.

نظم ذكاء اصطناعي

يشتمل تصميم المقاتلات المُسيرة طراز أوخوتنيك-بي على استخدام نفس واجهة قيادة الذكاء الاصطناعي مثل المقاتلة الأم Su-57. ويمكن للدرون أوخوتنيك-بي تعقب واستهداف وحدات العدو بطريقة مستقلة تمامًا.