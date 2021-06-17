فيديو لأول رحلة مأهولة لمحطة الصين الفضائية!

من مركز "جيوتشوان" الذي تستخدمه في إطلاق أقمارها الصناعية، أطلقت الصين، أول مهمة مأهولة لبناء محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، وفقا لما أكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

Breaking: China successfully launches its Shenzhou12 spacecraft.

pic.twitter.com/naK541wN0i — Zhang Heqing张和清 (@zhang_heqing) June 17, 2021

مادة اعلانية

ووفقا لما أعلن مساعد مدير وكالة الفضاء، جي تشي مينغ، فقد حملت المركبة على متنها ثلاثة رواد فضاء ذكور، هم نيه هاي شنغ، وليو بوه مينغ، وتانغ هونغ بوه.

فيما وبحسب الوكالة، فإن المركبة الفضائية ستلتحم لدى دخولها المدار مع وحدة "تيانخه" الرئيسية للمحطة الصينية الجديدة، لتشكيل مجمع مع الوحدة الأساسية ومركبة الشحن "تيانتشو-2".

كما من المفترض أن يمكث رواد الفضاء على متن "شنتشو-12" في الوحدة الأساسية في المدار الأرضي لمدة ثلاثة أشهر.

ذعر في العالم أجمع

الجدير ذكره أن الصين كانت أطلقت الوحدة "تيانخه" الأساسية لمحطة الفضاء، في 29 أبريل، ومركبة الشحن "تيانتشو-2"، يوم 29 مايو.

وأثار الإطلاق الذي نفذته الصين، نهاية أبريل/نيسان الماضي، الذعر في كافة أنحاء العالم، عندما فقدت السيطرة على الصاروخ الذي استخدمته للإطلاق، وسط مخاوف من سقوطه في مكان مأهول قبل أن يسقط في المحيط الهندي.