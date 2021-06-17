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نسر مفترس نادر يظهر ببريطانيا للمرة الأولى من 150 عاماً

النسر المصري الذي تم رصده في بريطانيا
النسر المصري الذي تم رصده في بريطانيا

نسر مفترس نادر يظهر ببريطانيا للمرة الأولى من 150 عاماً

النسر المصري كان قد رصد مرتين فقط في بريطانيا، في عامي 1825 و1868، قبل الاثنين الماضي

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دبي – العربية.نت

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رُصد نسر مصري مفترس نادر في المملكة المتحدة، للمرة الأولى منذ 150 عاماً، حسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.

والطائر المفترس العملاق، الذي يتميّز بوجهه الأصفر، رُصد الاثنين الماضي على شجرة صنوبر في جزيرة تريسكو الواقعة بكورنوال في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإنها المرة الأولى التي يُرصد فيها الطائر في المملكة المتحدة منذ أكثر من 150 سنة، والمرة الثالثة في التاريخ، حيث كان الظهوران السابقان في عامي 1825 و1868.

نسر مصري (أرشيفية)
نسر مصري (أرشيفية)
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ونقلت الصحيفة البريطانية عن قائد مجموعة استكشاف الطيور في جزيرة تريسكو، ويل واغستاف الذي تمكّن من تصوير الطائر، قوله: "كنا محظوظين بمشاهدة هذا الطائر الذي لا يراه كثيرون، والذي يحظى باهتمام بالغ بين المهتمين بالطيور في المملكة المتحدة".

من جهته، قال عالم البيئة في جامعة إكستر في انجلترا، البروفيسور ستيوارت بيرهوب: "نحن نتحقق الآن من مشاهدة النسر النادرة، الذي يتواجد بشكل رئيسي في جنوبي أوروبا وشمالي إفريقيا وجنوب غرب آسيا".

يذكر أن مشاهدة النسر المصري ستخضع للتدقيق من قبل "لجنة الطيور النادرة" في بريطانيا، والتي سترفع تقريراً للجنة "اتحاد علماء الطيور البريطانيين"، والتي ستوثق ذلك الظهور.

نسر مصري (أرشيفية)
  • نسر مصري (أرشيفية)
  • نسر مصري (أرشيفية)
2 صور
نسر مصري (أرشيفية)
نسر مصري (أرشيفية)
نسر مصري (أرشيفية)
نسر مصري (أرشيفية)
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