التلسكوب "هابل" متوقف عن العمل منذ أيام

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الجمعة، أن التلسكوب "هابل" الموجود في الخدمة في الفضاء منذ أكثر من 30 عاماً توقف عن العمل منذ أيام عدة، مؤكدةً أنها تواصل "السعي إلى حل المشكلة".

وطمأنت الوكالة إلى أن "التلسكوب نفسه والأدوات العلمية في حال جيدة".

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لكن الكمبيوتر الذي يتحكم بهذه الأجهزة "توقف عن العمل يوم الأحد 13 يونيو" في نهاية فترة ما بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة. وفشل اختبار لإعادة تشغيله في اليوم التالي.

ويرجّح أن تكون المشكلة العائدة إلى وحدة ذاكرة تالفة، وفقاً للمؤشرات الأولية. وفشلت كذلك محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ.

وصُمم نظام هذا الكمبيوتر في ثمانينات القرن العشرين. وقد تم استبداله عام 2009 أثناء عملية صيانة على التلسكوب.

وأحدث "هابل" ثورة في علم الفلك والمعرفة بالكون منذ وضعه في المدار في 24 أبريل 1990، إذ حقق آلاف الاكتشافات الفضائية، ويجمع منذ ذلك الحين صوراً عن المجموعة الشمسية ودرب التبانة ومجرّات بعيدة جداً.

ومن المقرر أن يوضع التلسكوب الفضائي الجديد "جيمس ويب" في المدار في نهاية سنة 2021. ويوصف هذا التلسكوب الجديد بأنه "الأخ الأكبر" لتلسكوب "هابل"، وسيتيح مراقبة الكون البعيد بدقة لا مثيل لها.