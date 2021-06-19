.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التلسكوب "هابل" متوقف عن العمل منذ أيام

This 1997 NASA file image shows the Hubble Space Telescope as seen by the Space Shuttle Discovery as she performed a flyaround of the Hubble Space Telescope (HST) after redeployment on the second servicing mission designated HST SM-02. The silvery telescope, with its aperture door open, is sharply contrasted by the velvety blackness of space. AFP PHOTO/ NASA
التلسكوب "هابل"
الفضاء

التلسكوب "هابل" متوقف عن العمل منذ أيام

يرجّح أن تكون المشكلة العائدة إلى وحدة ذاكرة تالفة.. وفشلت كذلك محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الجمعة، أن التلسكوب "هابل" الموجود في الخدمة في الفضاء منذ أكثر من 30 عاماً توقف عن العمل منذ أيام عدة، مؤكدةً أنها تواصل "السعي إلى حل المشكلة".

وطمأنت الوكالة إلى أن "التلسكوب نفسه والأدوات العلمية في حال جيدة".

صورة لإحدى المجرات التقطها هابل مؤخراً
صورة لإحدى المجرات التقطها هابل مؤخراً

لكن الكمبيوتر الذي يتحكم بهذه الأجهزة "توقف عن العمل يوم الأحد 13 يونيو" في نهاية فترة ما بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة. وفشل اختبار لإعادة تشغيله في اليوم التالي.

ويرجّح أن تكون المشكلة العائدة إلى وحدة ذاكرة تالفة، وفقاً للمؤشرات الأولية. وفشلت كذلك محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ.

صورة لكوكب زحل التقطها هابل في 2019
صورة لكوكب زحل التقطها هابل في 2019
4 نصائح للحفاظ على نسبة البطارية 100% في هواتف "أيفون" تكنولوجيا أبل 4 نصائح للحفاظ على نسبة البطارية 100% في هواتف "أيفون"

وصُمم نظام هذا الكمبيوتر في ثمانينات القرن العشرين. وقد تم استبداله عام 2009 أثناء عملية صيانة على التلسكوب.

وأحدث "هابل" ثورة في علم الفلك والمعرفة بالكون منذ وضعه في المدار في 24 أبريل 1990، إذ حقق آلاف الاكتشافات الفضائية، ويجمع منذ ذلك الحين صوراً عن المجموعة الشمسية ودرب التبانة ومجرّات بعيدة جداً.

ومن المقرر أن يوضع التلسكوب الفضائي الجديد "جيمس ويب" في المدار في نهاية سنة 2021. ويوصف هذا التلسكوب الجديد بأنه "الأخ الأكبر" لتلسكوب "هابل"، وسيتيح مراقبة الكون البعيد بدقة لا مثيل لها.

من عملية نباء مرآة التلسكوب الفضائي الجديد "جيمس ويب"
من عملية نباء مرآة التلسكوب الفضائي الجديد "جيمس ويب"
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد